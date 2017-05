Lariosa: Pahimus sa mga panatiko

DI dautan ang pagdayeg sa katakos sa usa ka tawo. Apan kon kini motungtong na sa di normal o kasagaran di na kini maayo. Kay ang mahitabo pahimuslan kini sa mga oportunista nga mga tawo. Sama sa pagka panatiko ngadto sa mga artista sa pelikula ug telebisyon. Haduol sa pagka Diyos ang ilang pagtan-aw sa mga sikat nga mga artista. Mora silag mahilis kon maduol na gani sa ilang mga idolo. Kay usa kini ka kahuyang dako kaayo ang kahigayunan nga sila pahimuslan. Usa ka pananglitan nga klaro kaayo ang pagpahimus mao kining teleserye nga programming sa telebisyon. Kon mo-rate na gani ang usa ka teleserye hasugan dayon sa daghan kaayo nga mga ad o pahinumdom. Ang resulta dejado kaayo ang mga televiewer kay hapit pulos na lang ads ang ilang makita. Kini ang gitawag nga imbalanced TV programming nga maoy sala kanunay sa atong mga telebisyon sa nasod. Kanunay lang gikalimtan ang kaayuhan sa mga tumatan-aw kay gipalabi ang panginabuhi. Di dautan ang pagdawat og daghang ads kay kini ang kinabuhi sa estasyon, apan kon naglabi lang ang mga pahinumdom nakompromiso na ang kahamugaway sa TV audience sa pagtan-aw. Ang western television naglikay kanunay ning imbalanced programming kay gihatagan gyud og fair treatment ang audience wa nila pahimusli. Lahi sa ato kon dunay gamayng binta pahimus dayon. Ang imbalanced programming nikamang na ngadto sa mga news program kay moilog ang mga pahinumdom sa mga balita nga maoy importante kaayo nga paminawon di ang mga produkto nga wa unta kinahanglana. Wa tuod tay mahimo kay captured audience man. Ang gilauman mao ang epektibo ug makiangayon nga TV program management di ang lata, luod ug mapahimuslanon nga paghan-ay sa mga programa. Labaw sa tanan, aduna unta tay kontrol kon pagpugong nga di mosuyla ang atong pagdayeg sa mga artista nga mahimo na hinuon tang mga unreasonable fanatics aron di ta kapahimuslan sa mga oportunista.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

