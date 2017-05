Lonzon: Milyonaryo nga board member

PARA nako, di ikatingala nganong nahimong numero unong datu si 2nd district Provincial Board (PB) Member Tata Salvador sa tanang PB members sa probinsya sa Sugbo. Una, iya lang gisulti ang tinuod kon pilay iyang kuwarta nga nahipos ug ang kabtangan nga gihuptan karon. Ikaduha, di gusto ni Salvador ang gihimo sa ubang tang-ang pulitiko maayong motago sa kuwarta nga pinaspasan pinaagi sa wa paglakip sa SALN.



Atol sa pakighinabi sa Agila, gitug-an ni Salvador, nga ang kinitaan iyang hinagoan sa pagtrabaho sa nasud sa America isip rehistradong nurse.



Si Salvador nga bag-o lang sa pulitika (1st term) dunay dollar account nga $342.447 kon sa peso moabot og P17 milyones.



Basi sa Statements of Assets and Liabilities Networth ( SALN) dunay kinatibuk-ang P43 milyones si Salvador. Siya karon ang numero unong adunahan nga PB member sa probinsya sa Sugbo.



Disgrasya Komplikado man kining balaod nga gipatuman alang sa kaluwasan sa pagbiyahi sa mga motorista. Apan maayo kini kay dili na mahimong moggamit og cellphone ang mga way disiplinang mga drayber gawas lang sa mga emerhens­yang mga panginahanglan samtang nagdagan. Gitan-aw ug gitun-an kini og maayo samtang wa pa mahimong balaod ang pagpatuman niini nagumikan sa kaso sa aksidente sa kadalanan.



Wa maapil sa pagsilot ang paglili ug paglantaw sa mga mga drayber ngadto sa mga babaye nga nagpakigol samtang nagbarug o naglakaw sa karsada.



Sa tinuod lang kining sobra ka seksi sa gipangsul-ob sa mga babaye usa sa nakaingon nga dunay aksidente sa karsada kay kinsa may di makalingi nga makita man.



Pero ang maayong buhaton mao ang pagtuman sa kaluwasan sa pagmaniho sa sakyanan. Samtang naa say apan sa mga tig pagtuman niini tungod sa Pulitika ug corruption. Ang dakong problema ang kining pagdili sa pagpasakay sa mga bata sa motorsiklo kay pilegro sa disgrasya. Nahibawo man sab sila nga kadaghanan sa mga naaksidente mga dagko ang pasahero. Gawas niini gamit man sab sa kapanginabuhian ang motorsiklo sa paghimo niining habalhabal. Kon dakpon ang nakalapas sa pagpasakay sa mga pag­pamasahero nganong di na man lang dakpon ang ha­balhabal kay ilegal man kana.



Di ba komplikado man ang pagpatuman niini? (efrenlonzon71@gmail.com Text 09427930111)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.