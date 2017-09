Diputado: Anti-hazing law

DILI na bag-o ang balita nga dunay mga kabataan nga namatay o grabe ang kahimtang tungod sa hazing. Kanunay na kini mahitabo. Apan padayon gihapon ang disgrasya tungod sa hazing. Ngano kaha kini? * * * Kaniadtong panahon nga nag-review pa ako para sa BAR exam, usa ka miyembro sa fraternity sa usa ka inilang eskuylahan sa abogasiya sa Makati nagsulti nga panahon sa ilang hazing, apil gyod na sa ilang preparasyon ang pagkontak sa usa ka ospital sa Manila. Segurado gyod na bay nga duna gyoy ma-ICU, matod pa niya. Buot ipasabot, nasayod na silang daan nga panahon sa “initiation rites” o “hazing,” duna gyod mahitabo nga mamatay o madisgrasya. Di mo mahadlok ana, nangutana ko niya. Mikatawa lang siya dayon sulti nga duna may waiver nga gipirmahan ang mga gusto nga moapil sa ilang frat. * * * Nidugang siya pagsulti nga usa sa ilang senior brod mao ang kasamtangan nga Secretary of Justice adtong panahona. Sa akong sabot, gisulti to niya aron pagpasabot nga dili sila angay mahadlok kon dunay daotang mahitabo panahon sa “initiation rites” kay kontrolado sa ilang kauban ang mga opisyal sa gobyerno nga maoy mopasaka sa kaso. Bantog rang wa moy kahadlok ma-ICU inyong mga recruit, ako siyang gisultian. Og igo lang siya sa pagbahakhak dayon lakaw. * * * Kasagaran madisgrasya sa “initiation rites” kadtong gusto mosulod unya mosulay sila pag-agwanta sa mga “torture” nga himoon sa mga naghimo sa “hazing.” Og mao kini kasagaran mahitabo panahon sa “initiation rites.” Bunalan sa paa sa usa ka lapad apan solid nga kahoy. Hunahunaa ang bugsay sa mananagat apan mas baga og mas bug-at pa og gamay og mao kana nga klase sa kahoy ang gamiton sa initiation rites. Usahay, ang lapad nga bahin sa kahoy ang modapat sa paa. Kusog mopaka kini kon maigo na. Usahay sab, ang ngilit sa kahoy ang modapat sa paa. Kon mahitabo kini, kasagaran matumba gyod ang gibunalan tungod sa kasakit niini. Kadaghan kini buhata sa usa ka miyembro sa lain-laing gilay-on. Kon taas ang litra sa fraternity, ingon usab niana kadaghan ang bunal sa usa ka senior brod. Kon daghan ang moatender, daghan sab ang mobunal. Dili katingad-an nga violet ang kolor sa paa kon mahuman na ang bunal sesyon. Ang di makaagwanta sa bunal, adto gyod deretso sa ospital o sa punerarya. * * * Wala pa nay labot sa mga sagpa, kulata og uban pa nga mga pagdagmal aron lang pagmatuod nga kinasing-kasing ang ilang gusto pag-apil sa maong grupo. Duna pay mga “psychological torture” nga ipabuhat sama sa pagpainom sa bisan unsa uban ang pagpatuo nga hugaw kini, paglukso uban sa pagpatuo nga padung sa ubos sa pangpang ang padulngan og daghan pa. Kadtong mga moapil nga mga gwapa, usahay among-amongan pa sa mga kauban nga mga lalaki pinaagi sa pag-gakos, paghalok og uban pa nga mga buhat. * * * Unya inig kahuman na niini, duna pa gyoy gitawag og “indian pass” diin maglinya ang mga sakop unya moagi ang mga bag-ong miyembro sa tunga. Ang “indian pass” maoy kataposan nga “torture” sa mga moapil nga matawag sab og “final initiation rites.” Tungod niining mga bun-og, kasakit, kulata, patulo sa singot og dugo sa moapil, kasagaran manimalos sila sa mga bag-o na sab nga mga miyembro pinaagi sa pagbunal o pagkulata sab nga mas grabe pa sa ilang nahiagoman. Dili katingad-an nga duna gyoy ma-ospital o ma-punerarya tungod sa hazing. * * * Unsaon pag-undang niini? Gidili ang hazing sa anti-hazing law. Apan wala maundang ang hazing. Ngano man? Tungod kay way ngipon ang maong balaod. Tungod kay wala gisunod ang lagda sa balaod. Og tungod kay nagpakabuta-bungol ang mga eskuylahan sa mga kalihokan sa mga fraternities og sororities panahon sa ilang initiation rites. Tinuod nga gimando sa balaod nga ang adviser sa fraternity o sorority usa ka maestro o maestro sa eskuylahan. Apan wa man gihapon mahunong ang hazing. Ngano man? Tungod kay kasagarang mahitabo, wala sa initiation rites ang adviser sa grupo. Kasagaran mahitabo, pulos mga estudyante lamang ang motambong panahon sa hazing. Mao kini rason nga angayan lig-onon og ipatuman gyod ang gimando sa anti-hazing law.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 27, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.