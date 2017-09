Nalzaro: Lagda sa checkpoint

NAHIMONG kontrobersiyal ang pagpahigayon og checkpoint sa kapulisan sa Mandaue City human mireklamo ang usa ka call center agent nga gi-body search siya ug gipa-abrihan ang iyang bag sa mga pulis nga nag-dumala sa checkpoint. Alang sa kasayuran sa kapulisan ug sa publiko, ania ang guidlines sa pagpahigayon og checkpoints: 1) Gikinahanglan nga ang check­points ipahigayon sa dan-ag o well-lighted nga lugar ug pagadumalaon og mga naka-uniporme nga personnel ug dayag kaayo ang ilang name cloth. 2) Samtang nagkaduol sa checkpoint, i-dim o low ang suga sa sakyanan ug pasigahon ang mga suga sa sulod sa sakyanan. 3) Ayaw og gawas sa imong sakyanan. 4) Sirad-i ang tanang pultahan sa imong sakyanan atol sa inspeksiyon kay ang mahimo sa mga awtoridad mao ra gyud ang pagtan-aw sa sulod sa sakyanan. Kanang gi-ingon nga plain view. 5) Ayaw pagpakapkap o physical body search. 6) Ang nagmaniho sa sakyanan dili mapugos pag-abre sa mga compartments sulod sa iyang sakyanan. 7) Respetuhi ang mga awtoridad apan andam ka sa imong lig-on nga mga tubag, i-insister ang imong katungod, presence of mind ug ayaw pagkaratol. 8) Andama kanunay ang imong car registration ug driver's license. 9) Andama kanunay ang imong cellular phone alang sa pagtawag sa mga emergency lines simbako binoangan mo sa mga pulis. 10) Ug itaho dayon kon nalapas ang inyong tawhanong katungod. Mapahunong ug puwede lang inspeksiyonon ang sakyanan kon adunay search warrant nga dala ang mga awtoridad. Kon na-alarma daan ang sakyanan diin ang mga nagsakay nakahimo og salaod ug gikadudahan nga nagkarga og kontrabando o illegal nga butang. Kon wala kining maong mga elemento, dili gyud puwedeng inspeksiyonon ang sakyanan. (bobbygnalzaro@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 29, 2017.

