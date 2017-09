Rabacal: Initiation ug hazing

ANG kadaghanan sa mga tawo nga buot moapil og fraternity, secret society kon relihiyon, graduation sa ubang tulonghaan ug ubang kahugpongan moagi og initiation rite. Dunay daghang mga fraternity ug sorority karon nga mohimo og yanong initiation rite ngadto sa ilang mga aplikante. Sama sa pagsukod sa kalig-on sa panglawas sa ilang i-initiate, ilang kaisug, kabaga’g nawong, ug ubang pagsuway. Apan anaa usay daghang mga fraternity nga mohimo og hazing pinaagi sa pagpasakit ug pagpa-antus sa ilang gi-initiate hangtud nga kini mamatay. Karong bag-o namatay ang estudyante sa University of Santo Tomas (UST) nga si Horacio Castillo III, 22 anyos- tungod sa hazing nga gihimo sa buot niyang sudlan nga Aegis Juris fraternity. Apan dili na bag-o kining mga nangamatay sa fraternity hazing. Suma sa record ania kining dili pa kaayo dugay nga nangamatay tungod sa hazing: Hunyo 24, 2014, Guillo Cesar Servando, 18 anyos , sa De La Salle –College of Saint Benilde; Pebrero 19, 2012, Marvin Reglos, 25 anyos - San Beda College; Hulyo 30, 2012, Marc Andre Marcos, 21 anyos - San Beda College; Septiyembre 15, 2011, Nor Silongan, 16 anyos - Notre Dame of Tacurong College; Oktubre 27, 2010, Noel Borja, 17 - Alterative Learning Systems; Agusto 15, 2010, EJ Karl Intia, 19 - University of Makati; Hulyo 18, 2010, Menardo Clamucha, Jr. - 18, University of Iloilo; Agusto 2008, Chester Paulo Abracias, 18, -Enverga University of Lucena City; ug Pebrero 10, 1991, Leonardo Villa, Ateneo Law School. Human kang Villa diha pay unom ka laing estudyante ang namatay sa hazing. Ang wa nato maapil dinhi ang nangamatay sa hazing sud sa Philippine Military Academy (PMA). Kadaghanan kanila mga plebe kun freshmen nga kadete. Tungod niining maong panghitabo gipasar ang Anti-Hazing Law sa tuig 1995. Apan wala kini makasumpo sa hazing nga maoy nakaingon sa kamatayon sa daghang mga batan-ong estudyante. Karong bag-o tungod sa kamatayon ni Castillo, ang Ubos Balay-Balauranan gipaabut nga mopasaka og balaudnon nga magdili na sa hingpit sa hazing ug mag-regulate sa initiation rite. Dili ko motuo nga masumpo ang hazing pinaagi sa bisan unsang balaud kon dili kini hugot nga ipatuman. Bisan gani sa PMA diin mga dagkung opisyal sa military maoy nagdumala wala man gani mahunong kining gidili nila nga hazing. (msr1144@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Septembre 29, 2017.

