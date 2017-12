Sara: Mga taras nga angay huptan sa 2018

BULAHANG bag-ong tuig ug bag-ong kinabuhi!

Unsa kaha ang akong new year's resolution? Unsa man ang mga butang nga akong usbon, bag-ohon ug likayan sa akong kinabuhi karong tuiga? Mao kini ang pinakanindot nga mga pangutana alang sa tagsa-tagsa ka kaugalingon labi na sa panahon sa pagsugat ug pagsaulog sa bag-ong tuig.

Samtang nagtungha pa ko, ang dili gyud nako malimtan inig balik na sa eskuwelahan mao ang akong teacher nga magpahimo dayon sa amoa og "My New Year's Resolution?" nga isulat diha sa usa ka palid nga papel.

Daghang panahon nga malimtan nako sa pagtubag ang pangutana, "Unsay taras ug kinaiya ug batasan nga angay nako usbon ug bag-ohon sa akong kinabuhi?" Tungod niini nagtubo ko nga kulang sa pag-ila sa akong tinuod nga pagkatawo.

"There is no such thing as innocent slander," matud pa ni Pope Francis. Kining napulo (10) ka mga kinaiya, taras nga dapat huptan sa usa ka Kristiyano niining tuig 2018 maoy motabang nato sa pag-ila ug pagdawat sa atong kaugalingon aron motubo kita diha sa espirituhanong mga gasa sa kinabuhi.

1. AYAW PANGLIBAK UG PAGSULTI'G DILI TINUOD. Kung buhaton nato kini ngadto sa atong isigkatawo, nahisama kita kang Hudas nga nibuhat sa ingon ngadto kang Hesus ug sama ra nga atong gisugdan og gisi ang atong isigkatawo ngadto sa pagkapino niini. Labaw sa tanan, kung kita mohusga ug mosulti'g mga malaw-ay nga pulong ngadto sa uban, sama ra kita nga atong gipatay ang atong mga kaigsuonan.

2. AYAW USIKI ANG MGA PAGKAON. Ang pag-usik-usik sa atong mga pagkaon ug paglabay ngadto sa basurahan maoy usa ka pamaagi sa pagpangawat gikan sa talad kan-anan sa mga kabus ug timawa; ang mga gigutom. Maayo seguro nga atong seryusohon ang pagpamalandong niining pag-usik-usik ug paglabay sa mga pagkaon kon unsay atong mabuhat ug mahimo aron matabangan nato ang ubang gigutom pinaagi sa pagpaambit niini.

3. HATAGI SAB OG PANAHON ANG UBAN. Daghan pang nagkinahanglan sa atong presensiya ug pag-atiman gawas sa atong pamilya. Bisan dili nato sila paryente o higala o kaila ba kaha, apan sila gihapon atong igsuon diha ni Kristo. Kung ang uban sama ni Pope Francis makagahin og panahon sa pakig-uban, pagpakita og gugma ug kaayo, pagpasalamat ug pagpaamgo nga sila gimahal ug gipangga pag-ayo, ikaw pa kaha? Ako pa kaha?

4. AYAW PILIA ANG MAKAPATAAS SA IMONG GARBO. Ang atong mga kabtangan, salapi, gahum ug dungog maoy usa sa mga makapukan sa atong tinuod nga pagkatawo. Tinuod makahatag kini sila sa atong kalibutanong kalipay apan dili kini makahatag alang sa atong katagbawan. "Put on Christ" sa imong kinabuhi, ibutang ang imong labaw nga pagsalig diha Kaniya ug dili ka Niya pasagdan. Promise na Niya!

5. ILHA UG HIMAMATA ANG MGA KABUS DIHA SA IMONG PALIBOT. Dili paigo ang pagpanghatag og pan, bugas, sinina ug uban pa ngadto kanila. Dili paigo ang pagpakita og kaayohan ngadto kanila kung ugaling sila nanginahanglan niini. Kung dili angayan sab nga ato silang tudloan unsaon pagkinabuhi pinaagi sa ilang kinaugalingong paningkamot aron makabarog subay sa pagsalig ug paglaum sa Diyos.

6. AYAW NA HUSGAHI ANG UBAN. Kung adunay usa ka bakla ug unya nangita siya sa Ginoo uban sa maayong tumong, si kinsa man ko nga mohusga sa kaniya? Dili nato kalimtan nga ang pagdumot, kasilag, garbo, kasuya ug kayugot maoy makaguba ug makapukan sa atong bililhon nga kinabuhi.

7. PAKIGHIGALA NGADTO SA IMONG KAAWAY. Usa sa mga pamaagi aron mahiuli ug mapabalik ang naguba nato nga relasyon mao ang "dialogue, dialogue, dialogue". Kining paagiha, mapabalik nato ang diwa sa pagrespetohanay sa usag-usa nga magsugod diha sa atong kaugalingon, pamilya, katilingban. Kini maoy timaan aron kita bukas kanunay aron motubo ug mapalambo ang kultura sa kalinaw.

8. BUHATA KANUNAY ANG IMONG PANAAD. Matag usa kanato dunay katakus sa pagtuman ug pagbuhat sa unsay saad ug panumpa. Atong dakong responsibilidad sa pagbuhat niini subay sa atong kapasidad tungod kay gitugyanan kita sa pag-atiman ug paghigugma sa uban.

9. HIMOANG BATASAN ANG PAGDUOL KANUNAY SA GINOO. Kadaghanan karon, labi na mga batan-on, wala pa masayod kon unsay angay buhaton sa ilang kinabuhi. Sama sa batan-on nga si Samuel sa Daang Testamento, nga sa kanunay nadunggan niya ang tingog, tawag sa Ginoo apan wala kini niya masabti ug mahibaw-i unsay buot pasabot niadto hangtud nga pinaagi sa tabang sa pari nga si Eli, mitubag siya sa pag-ingon, "Sulti Ginoo kay maminaw ko" -1 Sam. 3:1-10). Busa duol sa Ginoo kay tudloan ka asa ang maayong dalan sa imong kinabuhi.

10. KANUNAY IPAKITA ANG PAGKAMALIPAYON. Ang kalipay dili mabayran og salapi, kon dili makapataas kini sa imong kinabuhi. Ang pagkamalipayon usa ka gasa nga nagdala og binhi sa gugma nga diin nagpadayon sa pagpanaw, paglawig aron kini molapnag, motakod ug madaghan ngadto sa uban.

Malipayong Pasko ug Bulahang Bag-ong Tuig.