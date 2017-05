Spurs hago apan andam

KAHINAM maoy gibati sa San Antonio Spurs sa ilang paghibalik sa Western Conference finals sa unang higayon sukad niadtong 2014 diin nalangkat nila ang maong titulo.

Apan way igong panahon sila sa pagselebrar sang­lit ilang ikaharong sa finals ang sakton sa pahuway nga Golden State Warriors sugod karong adlawa (alas 3:30 sa kadlawon sa Pilipinas).

Gani duha lang ka oras ang ilang pagpa-relax gikan sa ilang 114-75 nga kadaugan batok sa Houston Rockets sa Game Six.

“We’re just going to enjoy this one right now until midnight, at least,” matod ni Danny Green. “I think this one prepared us for the next one. They’re a fast-paced team that likes to shoot on the perimeter. We have to communicate even better and be more perfect because it doesn’t get any easier.”

Samtang milungtad og unom ka duwa ang pagpakigkombati sa San Antonio batok sa Rockets sa Western Conference semis, ang Warriors sa ilang bahin sayo kaayong nakapahuway human nila gi-sweep ang Utah Jazz sayong bahin niaging semana.

Gawas sa kakutas nga naagi-an sa Spurs, mitumaw usab karon ang pagduda kon makaduwa ba ang ilang All-Star nga si Kawhi Leonard kinsa wa paduwaa niadtong Biyernes human natingkulo ang iyang wala nga tikod sa Game 5.

Si Coach Gregg Popovich wa hinuon kaayo mohatag og igong detalyi kalabot sa injury ni Leonard. Si Popovich mipasabot nga gusto gyud unta moduwa si Leonard sa Game 6 apan iyang nabantayan nga daw sa nagpanakit ug nagtaki-on kini nga naglakaw.

Ning higayona, ang Spurs nagkinahanglan sa depensa ni Leonard batok sa Warriors kinsa mi-sweep usab sa Portland, 4-0, sa first round.

Sayod ang Spurs nga ang paglimita sa three-point shooting sa Warriors maoy usa sa ilang mga solusyon. Ang pagkawagtang usab sa be­teranong si Tony Parker ning maong series nakatampo usab og dakong haw-ang sa San Antonio.

Apan napamatud-an sa Spurs nga wa ma­katarog kanila ang mga injuries nga ilang nasinati ug gani naghatag kini og dakong hagit ngadto ni LaMarcus Aldridge kinsa maoy masangunan sa tahas isip dominant scorer,

Ang beterano nga 11 na ka tuig sa NBA, nag-average og 9.5 points sa unang duha ka duwa apan sa uwahing upat ka panag-engkuwentro siya nag-average na og 23.5 points nga gidayan-dayanan sa iyang 34 puntos sa Game 6.

Mahimo usab nga sentro sa atraksyon ang assistant coach sa Golden State nga si Mike Brown kinsa sa niaging tuig nalakip sa coaching staff ni Popovich apan karon mao na ang mag-coach sa Warriors isip temporaryong hulip ni Steve Kerr kinsa padayon pang nagpaalim sa hospital tungod sa sakit ug sa operasyon sa iyang buko-buko.

Si Kevin Durant mipadayag nga mosulod sa korte ang San Antonio nga andam ug tagana nga mokombati batok ikanilabisan pa man ug duna kini mga angol sa lineup niini.

“They’re a machine,” nagkanayon si Durant. “They just keep going at you, no matter who’s on the court. They run their system. Similar to us, I feel like, where a guy goes down, somebody steps in.”JBM, AP