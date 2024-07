Atensyon sa PH Gilas mibalising sa Asia Cup

Human sa Olympic Qualifying Tournament (OQT) sa Riga, Latvia, mobalising ang kampanya sa Gilas Pilipinas ngadto sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers karong November window diin mosagubang ang mga batos ni coach Tim Cone og laing malisod nga tahas.

Karong Nobiyembre 21, 2024, sangkaon sa Gilas ang New Zealand Tall Blacks sa Group B 1st round dayon ang Hong Kong karong Nobiyembre 24.

Ang maong mga duwa pulos ipahigayon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang Gilas, nga surpresang nidaug batok sa world No. 6 Latvia, 89-80, ug nakasulod sa OQT semi-finals, gilaumang makasugat og grabe ka tungason nga misyon batok sa Tall Blacks.

Sa ilang kampanya sa OQT sa Greece, ang Tall Blacks nakabuntog sa Croatia, 90-86, ug mao kini ang world No. 21, mas taas og duha ka mga andana sa Georgia, nga nagpukan sa Gilas sa OQT sa Latvia.

“New Zealand, they are a top-ranked team in the world,” matod ni Cone. “New Zealand is really going to be a tough team for us in the FIBA Asia and we are looking forward to measuring up with them because they have handled us easily in the last few years playing against us.”

Si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) president Al Panlilio niklaro nga mahinungdanong molambo pa ang kapabilidad sa Gilas human kini nakataak sa semi-finals sa OQT apan napilde sa Brazil nga maoy nagpatidlom sa ilang paglaum alang sa Paris Olympics.

“We fell short but I am still very proud of the team,” pagtino ni Panlilio. “We can compete with the top-ranked teams in the world but yes, we need to get better and get over the hump. We continue to learn from our losses and continue to improve.”

Sa miagi nilang tulo ka mga engkuwentro, nag-average og 29.3 puntos ang biya sa pagkalubong sa Gilas batok sa Tall Blacks.

Nanghinaot si Panlilio nga dili na kini mausab.

Hinuon, ang Gilas gilaumang makadominar sa ikaduha nilang tahas batok sa Hong Kong. / ESL