Barrita: Pagpasipala sa lawas sa patay, krimen ba?

Giugkat sa nitso ang patay nga lawas sa usa ka 22 anyos nga babaye nga gilubong didto sa Ocaña Public Cemetery sa Barangay Ocaña sa Siyudad sa Carcar niadtong Oktubre 20, 2024. Nakit-an na lang sa sepultorero nga nagtikangkang ug wala nay panty ang patayng lawas.

Gituohan nga gipasipad-an ang patayng lawas sa maong babaye. Apan si Police Lt. Col. Bryan O’Neil Salvacion, hepe sa Carcar City Police Station, niingon nga sa pagkakaron, dili pa sila makahukom kon ‘nahilabtan’ ang patay sanglit nagpaabot pa sila sa report sa Scene of the Crime Operation.

Sa laing bahin, mihulga si Bise Presidente Sarah Duterte nga iyang ugkaton ang patayng lawas ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. gikan sa Libingan ng mga Bayani ug ilabay sa West Philippine Sea. Nunot kini sa iyang giingon nga padayon nga atake batok kaniya sa paggamit sa iyang confidential funds ug badyet sa Department of Education.

Sa bisan unsang kultura, gitahod ang mga namatay na ug giila nga dakong insulto ang pagpasipala sa ilang kadungganan.

Ang pangutana karon mao nga usa ba ka krimen ang pagpakighilawas sa patay nga lawas sa usa ka babaye? Ang pakighilawas sa lawas sa usa ka patay nga babaye gitawag nga necrophilia.

Sa atong pagtan-aw sa mga balaod kriminal, walay nagsilot niini.

Si kanhi senador Manny Villar mipasaka kaniadto sa Senate Bill No. 1297 nga maghimong krimen sa necrophilia ug magpahamtang sa silot nga reclusion perpetua o 40 ka tuig nga pagkabilanggo ug multa gikan sa P100,000 ngadto sa P500,000. Apan wa kini mapasar nga balaod.

Adunay balaod mahitungod sa saktong paglubong sa usa ka patay nga tawo, ang Presidential Decree No. 856 o ang Sanitation Code.

Ang silot sa makalapas niini pagkapriso nga menos sa unom ka buwan ug multa nga menos sa P1,000. Mahimo nga anhi maigo ang desecration of the dead.

Mahimo sab nga makakiha og damages ubos sa Article 309 sa New Civil Code.

Samtang ang pagbuong sa kadungganan sa usa ka tawo nga namatay na (blacken the memory of one who is dead) mahimong mapasakaan sa kasong libelo ubos sa Article 353 sa Revised Penal Code. (edbarrita@gmail.com)

Gani dihay magpapatigayon nga nitanyag sa pari nga modonar siya sa simbahan og P50,000 basta inig misa para sa iyang badlungon nga anak nga namatay ingnon sa pari nga mora kini og santos.

Nitangdo ang pari apan sa pagwali na miingon siya, "Kining tawhana adik-adik, limbungan sa negosyo, bentahuso, himabaye, sugarol." Nagkagot ang mga ngipon sa amahan sa kasuko. Apan misumpay ang pari, "Apan kon ikomparar ni siya sa iyang amahan, mora ni siya og santos."