Empleyado nakadaog sa Scratchit, plano magtukod negosyo.

Si Andrea Sardia, usa ka 27-anyos nga empleyado sa usa ka pribadong kompanya, na tubag ang pag-ampo human siya modaog og P500,000 gikan sa Scratchit ticket sa Pasong Tamo branch sa Quezon City niadtong Setyembre 11, 2025.
Matod pa ni Andrea, dili pirmi apan usahay kon makaagi siya ug kiosk ug makagahin og oras, mopalit siya ug Scratchit tickets isip lingaw ug sulayan iyang swerte. Wala gyud niya damha nga ang iyang simpleng pagpalit mahimong hinungdan sa usa ka dakong kausaban sa iyang kinabuhi. “Nalipay gyud ko nga nakadaog kay dako kaayo ni nga tabang para sa akong pamilya, labi na karon nga nagkadool na ang Pasko,” iyang pasabot.
Tungod sa maong kadaugan, plano ni Andrea nga mag tukod ug iyang kaugalingong negosyo aron adunay mas lig-on nga kapanguhaan sa panginabuhi. Ang ubang bahin sa kantidad iyang itigom ug ipahinungod para sa mga kinahanglanon sa iyang pamilya. Para kaniya, dili lamang kini usa ka daog, kun dili usa usab ka oportunidad nga masugdan ang mas maayong kaugmaon alang sa iyang mga mahal sa kinabuhi.
Ingon pa ni Andrea, importante nga responsable gihapon ang pagdula sa mga swerte-swerte nga duwa sama sa Scratchit. Ang iyang mensahe para sa uban nga gustong mosulay: “Dula lang mo kung naa moy extra nga kwarta. Ayaw gyud gamita ang kwarta nga para sa inyong responsibilidad sa balay.”