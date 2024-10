Hiyas ng Pilipinas 2024 Grand Coronation.

Witness the crowning of the next Hiyas ng Pilipinas 2024 queens in the prestigious Grand Coronation on October 13, 2024, at the SM City North Edsa Sky Dome. Make sure you're there to witness this spectacular event!

Get your tickets now at https://www.smtickets.com/events/view/13797 or SM Tickets outlets!

๐†๐จ๐ฐ๐ง: Manny Halasan ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ: Mark Caceres ๐‡๐Œ๐”: Team Liza Querubin Make-up Artistry

๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:โ€ข KAYA Korean BBQ Cebuโ€ข Don Macchiatos by Madam Bethel Jae San Juan and Sir Ariel Alegadoโ€ข Innocentrix Philippines

๐‚๐จ-๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:โ€ข The Syjueco Aesthetics, OPC, by Doctor Edmund Syjueco, MD, FPAASโ€ข Serene Oasis Resort- Oslob Cebu

๐๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐’๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ:โ€ข Yeonwha Korean BBQโ€ข Don Lemon Philippinesโ€ข JM Pageantry Innovationsonsโ€ข MAYE Aesthetic Clinic and Beauty Loungeโ€ข Brittany Corporation

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ:โ€ข Acacia Hotel Manilaโ€ข Hydro Super Clubโ€ข Lub d Makatiโ€ข Victoria Sports Club

๐ ๐จ๐จ๐ ๐’๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ:โ€ข Botongโ€™sโ€ข Mango Tree Manilaโ€ข Wave Bar & Restaurant

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐จ๐ญ๐ฐ๐ž๐š๐ซ: BRAGAIS SHOES by Jose Joaquin Bragais

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐‚๐ซ๐จ๐ฐ๐ง ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ซ: Gold Crafts

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐’๐ฐ๐ข๐ฆ๐ฐ๐ž๐š๐ซ: DR SWIM by Domz Ramos๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐•๐จ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐“๐š๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐š๐ซ๐ญ๐ง๐ž๐ซ: Innocentrix Philippines Online Voting and Electronic Judging System

๐ป๐‘–๐‘ฆ๐‘Ž๐‘ ๐‘›๐‘” ๐‘ƒ๐‘–๐‘™๐‘–๐‘๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐ท๐‘–๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ-๐š๐ฅ๐ฅ ๐๐š๐ ๐ž๐š๐ง๐ญ ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ: Mharck Kenjie Dela Cruz

๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ: Roy Erwin Tizon

๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ: Bryan Navales Tarosa

๐Ž๐ฐ๐ง๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐‡๐ข๐ฒ๐š๐ฌ ๐ง๐ ๐๐ข๐ฅ๐ข๐ฉ๐ข๐ง๐š๐ฌ: Chairman Mike Sordilla

