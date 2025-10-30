Gomez tears up during media interview

THE entertainment press was caught off guard when actor and politician Richard Gomez suddenly broke into tears during a media interview.
Richard was speaking to reporters about his new film, “Salvageland.”
“Na-miss ko talaga kayo. Naiiyak ako. Na-miss ko lang kayo. Siyempre ang tagal kong artista, di ba? Masarap bumalik sa home turf.
“Same with you, guys, ang tagal kong nakatrabaho, and then I’ve seen you again, it’s wonderful,” Richard said.
He described the experience as fulfilling. “Masarap, masaya sa pelikula.”
“Actually sa politics, masaya lang yung politics kapag nandoon ka sa district mo kasi you’re able to bring projects. Nadadala mo yung mga programs para sa mga tao.
“Pero in Congress, okay lang. It’s like school pero iba kapag nasa bahay ka.” / HBL