Ina Raymundo celebrates 23rd wedding anniversary with sweet tribute

ACTRESS Ina Raymundo shared a heartfelt message on Instagram as she celebrated her 23rd wedding anniversary with her husband, Ukranian-Canadian businessman Brian Poturnak.
“Happy Anniversary, Hon! Cheers to 23 years! So blessed to be your wife,” Raymundo wrote, accompanied by photos from their special celebration.
What was meant to be a private date turned into a lively gathering together with their daughters.
The couple have five children together named Erika Rae, Jakob, Mikaela Jade, Anika Sage, and Minka Eve.