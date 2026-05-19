Kuya Kim’s daughter graduates Summa Cum Laude

Kuya Kim Atienza announced on May 18, 2026, that his daughter, Eliana Atienza, graduated summa cum laude from the University of Pennsylvania.

“Good morning, kids! Eliana’s graduation at UPenn. Can I show off a little? She graduated Summa Cum Laude! So proud of her,” Atienza shared in an Instagram post.

The University of Pennsylvania is an Ivy League research university in the United States, with notable alumni including former U.S. presidents William Henry Harrison and Donald Trump, as well as billionaire Elon Musk.

Eliana also received the Elaine Simon Award for Commitment to Social Justice.

“I’m sure little Emanski is jumping out of happiness right now. Congratulations, Eliana,” a fan commented. / TRC