Cebu

LIST: Sinulog 2026 contingents

CEBU. The festival queen of Lumad Basakanon raises the Blessed Sto. Niño as they clinch victory in both the street dancing and ritual showdown of the Sinulog sa Dakbayan 2025 on January 12, 2025.
Published on

CEBU City Government has revealed the list of official Sinulog 2026 contingents. Below are the contingents as of December 1, 2025.

A. OUT-OF-TOWN CONTINGENTS

  1. Kalivungan Festival – Cotabato (Amas, Kidapawan City)

  2. Zamboanga City High School – Main

  3. Bais City

  4. Tabaco College, Albay

  5. Antipolo City

  6. Muntinlupa

  7. Talon-Talon NHS, Zamboanga City

  8. Zamboanga City – Maria Clara L. Lobregat NHS

  9. Malita, Davao Occidental

  10. Tagbilaran City

  11. Zamboanga Sibugay

  12. Las Piñas City

Guest Performer (1)

• MassKara Festival (Bacolod City)

B. CEBU CITY – LOCAL / BARANGAY / SCHOOL CONTINGENTS

  1. Lumad Basakanon

  2. Basak Pardo

  3. Barrio Luz

  4. Guadalupe

  5. Banilad

  6. Binalliw

  7. Mabolo

  8. Tribu Kinaiyahan – San Nicolas Proper

  9. Inayawan

  10. San Roque

  11. Tejero

  12. Kasambagan

  13. Babag

  14. San Nicolas Proper

  15. UP Cebu

  16. Labangon

  17. Talamban

C. CEBU PROVINCE & NEARBY CITIES

  1. Toledo City

  2. Carcar City

  3. Alcoy

  4. Mandaue

  5. Carmen

  6. Dumanjug

  7. Guest: Danao City

(CDF)

