LIST: Sinulog 2026 contingents

CEBU City Government has revealed the list of official Sinulog 2026 contingents. Below are the contingents as of December 1, 2025.
A. OUT-OF-TOWN CONTINGENTS
Kalivungan Festival – Cotabato (Amas, Kidapawan City)
Zamboanga City High School – Main
Bais City
Tabaco College, Albay
Antipolo City
Muntinlupa
Talon-Talon NHS, Zamboanga City
Zamboanga City – Maria Clara L. Lobregat NHS
Malita, Davao Occidental
Tagbilaran City
Zamboanga Sibugay
Las Piñas City
Guest Performer (1)
• MassKara Festival (Bacolod City)
B. CEBU CITY – LOCAL / BARANGAY / SCHOOL CONTINGENTS
Lumad Basakanon
Basak Pardo
Barrio Luz
Guadalupe
Banilad
Binalliw
Mabolo
Tribu Kinaiyahan – San Nicolas Proper
Inayawan
San Roque
Tejero
Kasambagan
Babag
San Nicolas Proper
UP Cebu
Labangon
Talamban
C. CEBU PROVINCE & NEARBY CITIES
Toledo City
Carcar City
Alcoy
Mandaue
Carmen
Dumanjug
Guest: Danao City
(CDF)