Locsin fires back at bashers of Joaquin

ANGEL Locsin responded to social media remarks targeting her stepson, Joaquin Arce, who has been labeled a “nepo baby.”
Joaquin is the son of her husband Neil Arce from a previous relationship and was one of the Big 8 housemates in “Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0.”
“Bihira lang akong mag social media ha. Pero nagulat ako sa comments ng ilang tao dito,” Locsin wrote on X on Wednesday night, Feb. 25, 2026.
“Ano namang kasalanan ni Joaquin at naging asawa ko ang dad nya para ma-brand sya as nepo baby? Para namang hindi ako nag dyip o bus papuntang tapings ko dati. Kalevel ko pala si Discaya? Lol. Pero yung pera ko hindi galing sa nakaw,” she added.
“Yung 12k na boto ko kay Joaquin sa buong journey nya, baka dagdagan ko ma-asar ko lang yung ibang makagawa ng issue. My son could have asked me for a project, but ang hiniling nya is mag audition sa PBB. Wag bitter. Nakakapanget yan,” she said. / TRC S