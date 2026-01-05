Loisa confirms pregnancy

Newlyweds Loisa Andalio and Ronnie Alonte have announced that they are expecting their first child.
The 26-year-old actress shared photos of her baby bump in an Instagram post on Christmas Day, Dec. 25, 2025.
“Baby Jesus, maraming maraming salamat sa pinakamalaking blessing na ipinagkaloob mo sa amin ni R2. You trusted us with a miracle we’ve been quietly holding close to our hearts,” Loisa wrote in the caption.
“Ngayon lang kami nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal, isang pagmamahal na napakalalim para sa isang taong hindi pa namin nakikilala.”
“To our little miracle, sobrang excited na kami na makilala ka. Ikaw ang aming panalangin na sinagot at ang regalong magbabago sa aming buhay ngayong Pasko,” she added.”/ TRC S