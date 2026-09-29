Nominees for the 42nd PMPC Star Awards for Movies

HERE are some of the nominees for the 42nd Philippine Movie Press Club (PMPC) Star Awards for Movies, which will be held at Winford Resort and Casino Manila on Oct. 25, 2026, to honor films, actors and industry creatives who showcased their work over the past year.
MOVIE OF THE YEAR
“Bar Boys: After School” (901 Studios)
“Call Me Mother” (ABS-CBN Films, The IdeaFirst Company, Viva Films)
“I’mPerfect” (Nathan Studios)
“Manila’s Finest” (Cignal, MQuest Ventures)
“Quezon” (TBA Studios)
“The Delivery Rider” (Studio Three Sixty)
“Unmarry” (Quantum Films, Cineko Productions)
MOVIE DIRECTOR OF THE YEAR
Sigrid Andrea Bernardo (“I’mPerfect”)
Cathy Garcia-Sampana (“Meet Greet Bye”)
Jeffrey Jeturian (“Unmarry”)
Kip Oebanda (“Bar Boys: After School”)
Lester Pimentel Ong (“The Delivery Rider”)
Jun Robles Lana (“Call Me Mother”)
Jerrold Tarog (“Quezon”)
INDIE MOVIE OF THE YEAR
“Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan” (Cinemalaya Foundation, Sine Metu Media Productions, Nathan Studios)
“Journeyman” (Puregold CinePanalo, Black Toro Productions)
“Lasting Moments” (Passion 5 Studios)
“Olsen’s Day” (Puregold CinePanalo, Clever Minds, JG Productions)
“Sana Sinabi Mo” (Netflix, Project 8 Projects)
“Song Of The Fireflies” (Culturtain Musicat Productions, MQuest Ventures, CMB Film Services)
“Sunshine” (Anima, Cloudy Duck Pictures, Happy Infinite Productions, Project 8 Projects)
INDIE MOVIE DIRECTOR OF THE YEAR
Shaira Advincula Antonio (“Sana Sinabi Mo”)
Dustin Celestino (“Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan”)
Lav Diaz (“Magellan”)
JP Habac (“Olsen’s Day”)
Antoinette Jadaone (“Sunshine”)
Christian Paolo Lat and Dominic Lat (“Journeyman”)
Fifth Solomon (“Lasting Moments”)
MOVIE ACTOR OF THE YEAR
JM De Guzman (“Lasting Moments”)
Vice Ganda (“Call Me Mother”)
Joshua Garcia (“Meet Greet Bye”)
Baron Geisler (“The Delivery Rider”)
Piolo Pascual (“Manila’s Finest”)
Jericho Rosales (“Quezon”)
JC Santos (“Journeyman”)
MOVIE ACTRESS OF THE YEAR
Mylene Dizon (“Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan”)
Nadine Lustre (“Call Me Mother”)
Bela Padilla (“100 Awit Para Kay Stella”)
Angelica Panganiban (“Unmarry”)
Maris Racal (“Sunshine”)
Charo Santos-Concio (“Only We Know”)
Maricel Soriano (“Meet Greet Bye”)
MOVIE SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR
Will Ashley (“Bar Boys: After School”)
Rico Blanco (“Manila’s Finest”)
Mon Confiado (“Quezon”)
Jake Cuenca (“The Delivery Rider”)
Juan Karlos Labajo (“Meet Greet Bye”)
Richard Quan (“How To Get Away From My Toxic Family”)
Romnick Sarmenta (“Olsen’s Day”)
MOVIE SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR
Susan Africa (“How To Get Away From My Toxic Family”)
Dolly De Leon (“Habang Nilalamon Ng Hydra Ang Kasaysayan”)
Eugene Domingo (“Unmarry”)
Jennica Garcia (“Sunshine”)
Odette Khan (“Bar Boys: After School”)
Rochelle Pangilinan (“Child No. 82, Anak Ni Boy Kana”)
Sylvia Sanchez (“I’mPerfect”)
NEW MOVIE ACTOR OF THE YEAR
Earl Amaba (“I’mPerfect”)
Emilio Daez (“Bar Boys: After School”)
JM Ibarra (“Child No. 82, Anak Ni Boy Kana”)
Robbie Jaworski (“Meet Greet Bye”)
River Joseph (“Call Me Mother”)
Andres Muhlach (“Minamahal: 100 Bulaklak Para Kay Luna”)
Miguel Ordon (“Some Nights I Feel Like Walking”)
NEW MOVIE ACTRESS OF THE YEAR
Morissette Amon (“Song Of The Fireflies”)
Klarisse De Guzman (“Bar Boys: After School”)
Krystel Go (“I’mPerfect”)
Kazel Kinouchi (“Fatherland”)
Kai Montinola (“Child No. 82, Anak Ni Boy Kana”)
Atasha Muhlach (“Everyone Knows Every Juan”)
Fyang Smith (“Shake Rattle & Roll: Evil Spirits,” 2025 episode)
MOVIE CHILD PERFORMER OF THE YEAR
Lucas Andalio (“Call Me Mother”)
Juharra Asayo (“How To Get Away From My Toxic Family”)
Anika Co (“Sunshine”)
Erin Espiritu (“The Caretakers”)
Julian Paul Larroder (“Tigkiwili”)
Euwenn Mikaell (“The Delivery Rider”)
Zac Sibug (“Unmarry”). / TRC S