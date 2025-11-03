Over 1,300 families evacuated in Cebu as Typhoon Tino batters the province

A TOTAL of 1,382 families or 6,137 individuals from six local government units (LGUs) in Cebu have been evacuated as of 5 p.m. Monday, Nov. 3, 2025, according to the Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) situational report No. 1 for Typhoon Tino.
The affected LGUs are Cordova, San Francisco, Catmon, Danao City, Talisay City, and Tudela, with evacuees temporarily housed in 56 evacuation centers across the province.
Based on the situational report, Cordova recorded 220 families or 1,179 individuals; San Francisco, 148 families or 578 individuals; Catmon, 94 families or 559 individuals; Danao City, 79 families or 309 individuals; Talisay City, 414 families or 2,174 individuals; and Tudela, 427 families or 1,338 individuals. (CDF)