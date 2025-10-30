Padilla shares about mother’s dementia battle
SEN. Robin Padilla grew emotional as he shared his mother Eva Cariño’s struggle with dementia.
Robin opened up about his mother’s condition during an interview on “Fast Talk With Boy Abunda” on Tuesday, Oct. 28, 2025.
“Iba po si Mama kaya masakit sa amin ngayon na nakikita namin yung mama namin na mahinang-mahina. Meron siyang dementia kasi.”
“Minsan nakakalimutan niya kung sino siya. Nakakalimutan niya kung nasaan siya. Ang natatandaan niya, lahat ng masakit. Kanina lang, magmula kagabi hanggang kanina, iyak nang iyak yun.”
The senator said that despite being Muslim, he still observes Christmas for his mother.
“Minsan nga, Tito Boy, kinuwento ko nga kay Mariel, yung mga magagandang alaala ni Mama, Pasko. Kaya minsan inaano ako ng mga brothers and sisters, ‘Bakit kailangan, e, Muslim ka? Wala tayong Pasko.’” / HBL S