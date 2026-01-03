Cebu

Sinulog 2026 schedule of activities

CEBU. The Cofradia del Sto. Niño de Cebu–Singapore Chapter presented their "Halad Sinulog" at the Pilgrim Center on Sunday, January 12, 2025.
CEBU. The Cofradia del Sto. Niño de Cebu–Singapore Chapter presented their "Halad Sinulog" at the Pilgrim Center on Sunday, January 12, 2025.Photo from Basilica Minore del Santo Niño de Cebu
Published on

CEBU is set to come alive once again as Sinulog 2026 unfolds with days of prayer, street dancing, music, and long-standing traditions honoring the Santo Niño. 

Known as the Festival of Festivals, the celebration weaves together faith and festivity, building up to the much-anticipated grand parade and finale.

Below is the official schedule of activities for Sinulog 2026:

JANUARY 8, 2026

  • Walk with Jesus

  • Start of Walk
    4 a.m. | Fuente Osmeña to Basilica Minore del Sto. Niño

  • Opening Salvo Mass / Start of Novena

  • Mass & Installation of Hermano & Hermana Mayores 2026

  • Novena Mass
    5 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

JANUARY 9, 2026

  • Sinulog 2026 Kick Off and Opening Salvo Day

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog Trade Fair
    10 a.m. | To be announced

  • Opening Salvo Solemn Mass
    2:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog 2026 Launching Parade
    3:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño to Fuente Circle to Cebu City Sports Center

  • Opening & Launching Program
    5 p.m. | CCSC Stage, Fuente Osmeña Circle, Plaza Independencia

  • Presentation of: Sinulog Festival Queen, Sinulog Idol, Sinulog Dance Crew

  • Choral Competition Grand Finals Night
    9 p.m. | Fuente Osmeña Circle

JANUARY 10, 2026

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Brass Band Competition Parade
    1 p.m. | Cebu Provincial Capitol to Cebu City Sports Center

  • Parade of Participants
    2 p.m. | Legaspi Ext., Plaza Independencia to Cebu City Sports Complex

  • Brass Band Competition
    2 p.m. | Cebu City Sports Center

  • Sinulog sa Dakbayan 2026
    3 p.m. | Cebu City Sports Center

  • Sinulog Idol Elimination
    7 p.m. | Fuente Osmeña Circle

  • Cultural Show – Cebu Normal University
    8 p.m. | Plaza Independencia

  • Concert Battle of the Bands
    9 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 11, 2026

  • Cebu Marathon 2026
    12 a.m. | To be announced

  • Novena Mass
    4 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog sa BPO
    4 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Cultural Show – MCSHS, USC & OYPA
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Idol Elimination
    8 p.m. | Fuente Osmeña

  • Cultural Show – USJR & USPF
    8 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 12, 2026

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Cultural Show – University of Visayas
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Idol Elimination
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Cultural Show – University of Cebu
    8 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 13, 2026

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Cultural Show – CTU
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Idol Elimination
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Cultural Show – CTU
    8 p.m. | Plaza Independencia

  • Pocari Sweat
    9 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 14, 2026

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Cultural Show – Department of Education
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Festival Queen 2026 Photoshoot
    10 a.m. | To be announced

  • Sinulog Festival Queen 2026 Parade of Costumes & Runway Competition
    6 p.m. | To be announced

  • Sinulog Idol Elimination
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Cultural Show – SCSIT
    8 p.m. | Plaza Independencia

  • San Miguel Beer
    9 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 15, 2026

  • Novena Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Guadalupe Group Procession
    3 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Walk with Mary
    4 a.m. | Fuente Osmeña to Basilica Minore del Sto. Niño

  • Misa de Translacion
    5:30 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Translacion
    6:45 a.m. | To Mandaue City

  • Cultural Show – CIT-U
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Idol 2026 Grand Final
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Cultural Show – MJR Performing Arts
    8 p.m. | Plaza Independencia

  • IPI Night
    9 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 16, 2026

  • Novena Mass
    5:30 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Send Off Mass
    4 a.m. | Saint Joseph Parish and National Shrine, Mandaue City

  • Traslacion
    5 a.m. | National Shrine and Parish of Saint Joseph to Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine

  • Opening of Devotee City
    10 a.m. | Plaza Independencia

  • Cultural Show
    6 p.m. | Fuente Osmeña

  • Sinulog Festival Queen 2026 Coronation Night
    7:30 p.m. | Cebu City Sports Center

  • Sinulog Dance Crew Grand Showdown
    7:30 p.m. | Cebu City Sports Center

  • Tanduay Night
    9 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 17, 2026

  • Devotee City
    5 a.m. – 12 nn | Plaza Independencia

  • Novena Mass
    5:30 a.m. – 9 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Short Foot Procession
    8 a.m. | Pier Uno to Basilica Minore del Sto. Niño

  • Re-enactment of Historical Events
    9 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Solemn Procession of the Miraculous Image of the Santo Niño
    1 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Solemn Vesperas Mass
    6 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog Fireworks Competition
    7 p.m. | To be announced

  • San Miguel Beer
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Bingo Plus
    8 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 18, 2026

  • Devotee City
    5 a.m. – 12 nn | Plaza Independencia

  • Mañanita Mass
    4 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Misa Pontifical de la “Fiesta Day”
    6 a.m. | Pier Uno to Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog Concelebrated Holy “Fiesta Day” Mass
    7 a.m. | Cebu City Sports Center

  • Holy Mass
    8:30 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Sinulog 2026 Grand Parade Kick Off
    8:30 a.m. | Cebu City Sports Center

  • Sinulog 2026 Grand Grand Finale
    6 p.m. | Cebu City Sports Center

  • GMA
    7 p.m. | Fuente Osmeña

  • Bingo Plus
    8 p.m. | Plaza Independencia

JANUARY 19, 2026

  • Holy Mass
    6 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

  • Awarding Ceremonies
    1 p.m. | Cebu City Sports Center

JANUARY 20–22, 24, 26–29 & 31, 2026

  • Holy Mass
    6 a.m. – 5:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

JANUARY 23, 2026

  • Holy Mass
    4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph