Sinulog 2026 schedule of activities

CEBU is set to come alive once again as Sinulog 2026 unfolds with days of prayer, street dancing, music, and long-standing traditions honoring the Santo Niño.
Known as the Festival of Festivals, the celebration weaves together faith and festivity, building up to the much-anticipated grand parade and finale.
Below is the official schedule of activities for Sinulog 2026:
JANUARY 8, 2026
Walk with Jesus
Start of Walk
4 a.m. | Fuente Osmeña to Basilica Minore del Sto. Niño
Opening Salvo Mass / Start of Novena
Mass & Installation of Hermano & Hermana Mayores 2026
Novena Mass
5 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
JANUARY 9, 2026
Sinulog 2026 Kick Off and Opening Salvo Day
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog Trade Fair
10 a.m. | To be announced
Opening Salvo Solemn Mass
2:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog 2026 Launching Parade
3:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño to Fuente Circle to Cebu City Sports Center
Opening & Launching Program
5 p.m. | CCSC Stage, Fuente Osmeña Circle, Plaza Independencia
Presentation of: Sinulog Festival Queen, Sinulog Idol, Sinulog Dance Crew
Choral Competition Grand Finals Night
9 p.m. | Fuente Osmeña Circle
JANUARY 10, 2026
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Brass Band Competition Parade
1 p.m. | Cebu Provincial Capitol to Cebu City Sports Center
Parade of Participants
2 p.m. | Legaspi Ext., Plaza Independencia to Cebu City Sports Complex
Brass Band Competition
2 p.m. | Cebu City Sports Center
Sinulog sa Dakbayan 2026
3 p.m. | Cebu City Sports Center
Sinulog Idol Elimination
7 p.m. | Fuente Osmeña Circle
Cultural Show – Cebu Normal University
8 p.m. | Plaza Independencia
Concert Battle of the Bands
9 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 11, 2026
Cebu Marathon 2026
12 a.m. | To be announced
Novena Mass
4 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog sa BPO
4 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Cultural Show – MCSHS, USC & OYPA
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Idol Elimination
8 p.m. | Fuente Osmeña
Cultural Show – USJR & USPF
8 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 12, 2026
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Cultural Show – University of Visayas
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Idol Elimination
7 p.m. | Fuente Osmeña
Cultural Show – University of Cebu
8 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 13, 2026
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Cultural Show – CTU
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Idol Elimination
7 p.m. | Fuente Osmeña
Cultural Show – CTU
8 p.m. | Plaza Independencia
Pocari Sweat
9 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 14, 2026
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Cultural Show – Department of Education
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Festival Queen 2026 Photoshoot
10 a.m. | To be announced
Sinulog Festival Queen 2026 Parade of Costumes & Runway Competition
6 p.m. | To be announced
Sinulog Idol Elimination
7 p.m. | Fuente Osmeña
Cultural Show – SCSIT
8 p.m. | Plaza Independencia
San Miguel Beer
9 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 15, 2026
Novena Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Guadalupe Group Procession
3 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Walk with Mary
4 a.m. | Fuente Osmeña to Basilica Minore del Sto. Niño
Misa de Translacion
5:30 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Translacion
6:45 a.m. | To Mandaue City
Cultural Show – CIT-U
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Idol 2026 Grand Final
7 p.m. | Fuente Osmeña
Cultural Show – MJR Performing Arts
8 p.m. | Plaza Independencia
IPI Night
9 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 16, 2026
Novena Mass
5:30 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Send Off Mass
4 a.m. | Saint Joseph Parish and National Shrine, Mandaue City
Traslacion
5 a.m. | National Shrine and Parish of Saint Joseph to Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine
Opening of Devotee City
10 a.m. | Plaza Independencia
Cultural Show
6 p.m. | Fuente Osmeña
Sinulog Festival Queen 2026 Coronation Night
7:30 p.m. | Cebu City Sports Center
Sinulog Dance Crew Grand Showdown
7:30 p.m. | Cebu City Sports Center
Tanduay Night
9 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 17, 2026
Devotee City
5 a.m. – 12 nn | Plaza Independencia
Novena Mass
5:30 a.m. – 9 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Short Foot Procession
8 a.m. | Pier Uno to Basilica Minore del Sto. Niño
Re-enactment of Historical Events
9 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Solemn Procession of the Miraculous Image of the Santo Niño
1 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Solemn Vesperas Mass
6 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog Fireworks Competition
7 p.m. | To be announced
San Miguel Beer
7 p.m. | Fuente Osmeña
Bingo Plus
8 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 18, 2026
Devotee City
5 a.m. – 12 nn | Plaza Independencia
Mañanita Mass
4 a.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Misa Pontifical de la “Fiesta Day”
6 a.m. | Pier Uno to Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog Concelebrated Holy “Fiesta Day” Mass
7 a.m. | Cebu City Sports Center
Holy Mass
8:30 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Sinulog 2026 Grand Parade Kick Off
8:30 a.m. | Cebu City Sports Center
Sinulog 2026 Grand Grand Finale
6 p.m. | Cebu City Sports Center
GMA
7 p.m. | Fuente Osmeña
Bingo Plus
8 p.m. | Plaza Independencia
JANUARY 19, 2026
Holy Mass
6 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
Awarding Ceremonies
1 p.m. | Cebu City Sports Center
JANUARY 20–22, 24, 26–29 & 31, 2026
Holy Mass
6 a.m. – 5:30 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño
JANUARY 23, 2026
Holy Mass
4 a.m. – 7 p.m. | Basilica Minore del Sto. Niño