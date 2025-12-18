Super Suroy: Nag-recharge sa Star Beach

Inila ang Palani Beach sa Brgy. Palani, Balud sa Masbate tungod sa kaanindot sa iyang baybayon. Gipasigarbo kini sa Masbate nga “little Boracay,” minos sa kadaghan sa mga tawo.
Mapuno lang ang Palani sa mga turista gikan sa Marso hangtod sa Hunyo. Sa ubang mga buwan, mingaw ang dapit. Parfect sa mga tawo nga ganahan og kahilom, kahiusahan sa kalikupan, maminaw sa mga hampak sa mga bawod sa baybayon. Ang kanaas sama og musika nga manuhotsuhot sa imong pagkatawo.
Kon magbarog ka lang aron pagsud-ong sa lapad ug puti nga baybayon, magtuo kang kakahuyan lang ug kalubihan ang naa sa daplin. Daghan diay nga mga resort ang naa sa iyang tupad, apan way bisan usa nga imong makita nga nagbutang og estruktura nga makaali sa baybayon.
Ang akong uyoan nga opisyal sa Lungsod sa Balud maoy nipapuyo namo sa usa sa mga resort- Star Beach. Mas duol ang resort sa lungsod. Di man tuod siya five-star, apan maanindot ang akomodasyon. Didto mi gipapuyo sa akong uyoan sa ilang VIP room nga makatulgan og upat ngadto sa unom ka mga tawo.
Ang lawak nga dako dunay presyong P5,000 matag gabii. Libre na ang pamahaw alang sa upat ka mga tawo. Ikaw lang ang magpili kon unsa ang imong gustong kan-on sa pamahaw. Sa paniudto ug panihapon, mahimo ka rang mag-order aron ilang maandam ug maluto.
Lamian ang mga pagkaon, labina kon seafood kay lab-as kaayo. Tam-is ug nanghumot pa gani ang sabaw sa tinulang isda, timaan sa kapresko niini.
Dunay swimming pool alang sa mga mag-overnight, di sa walk-in, ug cottages kon di ka ganahan og overnight. Sa among pagpuyo, dunay walk-in nga mga customer nga didto lang nangaon ug nag-inom sa cottages kay nag-bonding panahon sa kagabhion.
Dapit sab kini alang sa pamilya o dako nga grupo kay duna silay lawak nga mahimong mapuy-an sa 16 ka mga tawo.
Maingon gyud nga haom ang lugar sa pag-chill, unwind, pag-relax gikan sa busy, makalumos nga trabaho, ug stressful nga panginabuhi.
Apan ang labing maanindot sa Star Beach mao ang iyang palibot nga malinawon nga bisan gani dunay igong gilay-on ang dagat, amo pang madungog ang mga hampak sa bawod gikan sa terrace. Ang kanaas sa mga bawod mobanlas sa tanan mong kakapoy samtang ikaw maminaw. Mabaskog ka og balik ug mogaan ang imong pamati kay matangtang ang yugo sa mga problema nga dugay mo nang gipas-an.
Sa iyang kaanindot, nihangyo mi sa among uyoan nga lugwayan og usa ka adlaw ang among pagpuyo. Namiya mi sa Star Beach human sa upat ka adlaw ug tulo ka gabii nga pagpuyo nga gaan, hayahay na og pamati, recharged, lagsik, ug baskog na ang panglawas ug pang-hunahuna.