3M sa Sinulog sa SRP

Gibana-bana sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga nikabat sa 2.5 ngadto sa 3 milyunes ka mga tawo ang ningsaksi sa Sinulog Grand Parade and Grand Ri­tual Showdown sa South Road Properties (SRP) sa Do­minggo, Enero 21, 204.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa Cebu City Police Office (CCP)) nga nagsugod og sugwak ang mga tawo sa SRP sa alas 3:00 hangtod sa alas 4:00 sa hapon.

Gani ang sector 4 sa venue nga entrance sa contingents nga naa tunga-tunga sa Nustar Resort and Casino ug SM Seaside halos dili na makontrolar sa mga polis.

Wa pa kini labot sa ihap sa mga tawo nga naa sa usa ka mil­yon labi na kadtong naa sa Plaza Independencia, Gorordo Avenue ug mga mall sa North Reclamation Area diin makita usab ang kadaghan sa mga tawo.

“Mas nidaghan ang mga ta­wo pagka hapon man nga dili na kaayo init. Kon atoa pang apilon pag-ihap ang mainland siguro mosobra pa sa 2 million,” matod ni Dalogdog.

Tungod niini, giandam sa CCPO ang 1,500 ka uniformed personnel nga maoy gi-augment sa seguridad sa sentro sa dak­ba­yan subay sa pagtuo nga mobal­hin ang mga tawo inig human sa kalihukan sa Sinulog sa SRP.

Dunay mga natala nga nakuotan nga nagpa-blotter sa Mambaling Police Station ug tungod niini, gipaalerto ang wala nakauniporme nga mga polis aron madakpan ang mga kawatan.

MALINAWON

Samtang, gihulagway sa Police Regional Office (PRO 7) nga hapsay ug malinawon ang Sinulog 2024.

Matod ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga sa alas 12:00 sa udto, walay niduol sa mga polis nga sila nabiktima sa krimen.

Ang upat ka bust-bus nga gipangbutang sa SRP lakip na sa downtown ug uptown area walay sulod nga nagpa­sabot nga walay nagpabadlong.

Tungod niini, gidayeg ni A­­be­rin ang iyang kapulisan nga mihimo sa ilang trabaho nga nasubay sa ilang security plan.

“We would like to commend lahat ng po ng mga members ng ating kapulisan for a job well done..” matod ni Aberin.

Kapin sa tulo ka libo ka mga polis apil na ang mga personnel sa Task Group Cebu, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug ubang force multipliers.

Dako, matod pa, og natampo ang deklarasyon nga liquor ban sa tibuok dakbayan sa Sug­bo lakip na ang gun ban gikan niadtong Enero 11, 2024 atol sa opening salvo sa 459th Fiesta Señor Santo Niño.

Si Police Lt. Col. Janette Raf­ter, deputy city director for operations sà CCPO, nagkanayon nga nang-andam sa kadaghan sa mga tawo nga misulod sa SRP.

Wala usab nila wad-i og mga polis sa downtown ug uptown area sa dakbayan sa Sugbo.

“Ato sila gipangbadlong nga mag inom kay kon mangahubog nana nya mag sugod nag maoy, maglisud na tag control nila,” matod ni Rafter.

Ala 1:30 sa hapon, si Abe­rin nitugot sa media nga makasakay sa helicopter nga iya sa PNP aron makita ang sitwasyon sa palibot sama sa mainland Cebu ug SRP.

Sa maong oras, mingaw ug walay tawo ang uptown area apan nagdasok ang mga tawo nga nagbaktas paingon sa SRP.

Sa data nga nakita sa Monitoring Action Center moabot sa kapin tunga sa milyon ang ilang crowd estimate sa alas 2:00 sa hapon ug gituohang nisaka pa kini.

Tungod ani gipa dugangan og police personnel ang habig sa SM Seaside aron ma-control ang mga batan-on.