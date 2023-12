Ang BIDA Fiber nagtanyag sa labing kalidad nga koneksyon alang sa mga empleyado nga nagtrabaho gikan sa balay

"By God's grace, we can get by. Mapasalamaton ko nga naa tay panginabuhian, at the same time, for the excellent connectivity we enjoy through BIDA Fiber powered by Converge," paambit niya.

Presyohan sa P888 matag bulan, ang BIDA Fiber nagpalapad sa paspas ug kasaligan nga koneksyon sa 35 Mbps, nga nagkonektar sa labing taas nga unom ka mga aparato. Gikan sa usa ka dili lig-on ug mahal nga binuwan nga plano sa internet, ang Grafia karon naka-subscribe sa BIDA Fiber nga nagtugot kaniya sa pagkonektar sa mga kostumer nga walay kahago.

Naghatag kini sa iyang walay kinutuban nga koneksyon nga iyang masaligan sa tibuok adlaw bisan unsa pa ang oras ug gidaghanon sa mga aparato nga konektado nga dungan.