Editoryal: SFI gitukod aron way pulitika?

Sakto si Mayor Michael Rama, kinsa nagsilbi karon sa iyang preventive suspension sud sa unom ka buwan sukad sa Mayo, sa pag-ingon nga natukod ang Sinulog Foundation Inc. (SFI) niadtong 1980s aron ma-depoliticize o dili maduhigan sa pulitika ang tinuig nga kalihokan sa kapistahan.

Matod ni Rama, ang tumong sa SFI mao usab ang pagseguro nga magpadayon ang Sinulog festival bisan kinsay mamunoan sa dakbayan nga naila na nga usa sa labing daku nga festival sa nasod.

Subli'ng nasulti kini ni Rama dihang nihatag og reaksiyon sa lakang ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga magtukod og Sinulog committee nga modumala sa pagpadagan sa Sinulog 2025 karong Enero.

Lakip sa plano ni Garcia ang pagbalik sa maong kalihukan sa Cebu City Sports Complex (CCSC), sukwahi sa gusto ni Rama nga adto gihapon kini ipahigayon sa South Road Properties (SRP).

Ug sa pikas bahin makalibog usab human niingon si Rama nga siya maoy chairman sa SFI ug sakop usab sa Board of Trustees. Dili ba nga usa siya ka politiko ug pinili nga opisyal? Medyo nasukwahi sa iyang gisulti sa konsepto bahin sa katukuran sa SFI.

"The Sinulog Foundation Inc. is a very important board," matod ni Rama sa taho sa mga lokal nga mantalaan ug iyang gipasa­bot nga kon walay suporta gikan sa Kagamhanan sa Dakbayan, ang SFI maglisod sa pagpahigayon sa tinuig nga Sinulog.

Samot nga makapalibog. Dili ba ang Sinulog gikataho nga nagdawat og mga donasyon ug commercial placements ma­tag Sinulog? Gani, walay klaro nga sumada nga gipakita ang organisasyon human sa festival. Bisan sa yanong matematika, pilay nisulod nga salapi ug pila ang nagasto.

Tungod sa dili sihag nga pagdumala sa pinansiyal sa Sinulog, kini ang hinungdan usab sa daghang hugon-hugon ug aku­sasyon. Wa ba kaha masulod sa pribadong bulsa?

Maayong maklaro ang utlanan sa SFI ug lokal nga kagamhanan aron klaro nga dili mapulitika ang Sinulog. O, dili kaha, klaruhon na lang gyud nga usa kini ka kalihokan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan aron mas dunay ngipon ang pagpaningil sa katawhan.

Si Acting Cebu City Mayor Alvin Garcia nipahayag nga magtukod og Sinulog committee aron modumala sa pagpadagan sa Sinulog 2025 karong Enero.

Ang duha nagkauyon sa ilang komentaryo nga ang Sinulog natukod alang sa pagpahinungod sa imahen nga simbolo sa pag-abot sa Kristiyanismo sa Sugbo, ang balaang imahen Sr. Santo Niño.

Kon mao kini, ngano'ng dili magsa­bot-sabot ug maghiusa alang sa Sto. Niño?