Gitawag og ‘Sir’ nangayo’g pasaylo; kinsa si Jude Bacalso?

Napuno sa bash sa netizens ang ilado nga writer, host, ug TV personality sa Sugbo nga si Jude Bacalso human sa giingon nga pagpabarug niini sa usa ka waiter sa usa ka kan-anan sa dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang bashing nagsugod dihang usa ka Facebook account nga aduna’y ngalan nga “John Calderon” nag-post sa ilahang nasaksihan niadtong Dominggo, Hulyo 21.

Ang maong post, atol sa pagkutlo ning balita, nakaangkon og dul-an 70,000 ka reactions ug kapin 56,000 nga shares.

Gisugdan kini ni John sa usa ka pangutana nga, “Ikaw ba to ang nagpabarog og empleyado sa Ulli’s Ayala Center Cebu for two (2) hours because this server from Ulli’s called you ‘Sir?’,” diin uploaded usab ang hulagway sa maong LGBTQIA+ member.

Dugang saysay ni John nga ga-parade rest ang usa ka waiter nga nag-atubang kang Jude sulod sa duha ka oras.

“I really thought tag-iya ka and you were just discussing things with the employee so we shrugged it off then continue roaming around sa Ayala,” tipik sa post ni John.

Dihang gipangutana ni John ang waiter, gitubag siya niini og “natawag nako sha’g sir.”

Sa unang post ni Jude isip tubag sa mi-viral nga post ni John, giangkon niini nga natawag siya og “sir” apan gi-deny niini ang mga akusasyon nga gisyagitan niya ang maong waiter ug gipabarog og dugay.

“Did the staff stand there for hours? Yes, we were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as punishment? No. The supervisor was there when I discussed with the erring staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them,” tipik sa tubag ni Jude sa karon deleted na nga post.

NANGAYO’G PASAYLO

Sa laing post ni Jude niadtong Lunes sa gabii, Hulyo 22, iyang gibutyag nga gi-settle na niya ang maong insidente uban ang management apan wala ang waiter nga maoy sentro usab sa maong kontrobersiya.

“The waiter I had disagreement with was not present. After each one of us aired our sides, I am happy to share that we have agreed to pursue together more inclusive practices in the restaurant.”

Daw naka-realize si Jude sa iyahang “impassioned pursuit” sa iyahang adbokasiya kabahin sa ensaktong pagtawag sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community.

“I could have done with a little measure of kindness, sadly quite absent in the ruckus this has all unnecessarily created when it was made public without our knowledge.”

Nangayo og pasaylo si Jude ngadto sa management sa kan-anan ingon man ngadto usab sa waiter, “My apologies also to the rest of the staff who are disheartened by the way things have escalated, as well as to the customers present at that time.”

GI-BASH OG MAAYO

Bisan ang mga miyembro sa LGBTQA+ wala nakauyon sa gibuhat ni Jude hinungdan nga nagkadaiyang pagsaway ang naangkon niini.

Usa sa ni-react niini ang talent manager ug sikat nga komedyante ug host nga si Ogie Diaz nga gi-post pa ang hulagway ni Jude ug sa waiter.

“Ganun naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, eh di sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng keps,” sey pa ni Ogie.

Dugang sa host nga kon gusto ni Jude nga proud ang komunidad niini, dili lang ang hitsura niini ang giusab apan lakip ang pamatasan.

“Gusto mong maging proud ang LGBTQIA+ community sa yo, paano? Itsura mo lang ata nagbago, sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo.

“Gusto mo pairalin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA+ community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao.”

KINSA SI JUDE BACALSO?

Dili na bag-o sa entertainment industry si Jude, tungod kay pipila na usab ka mga media outlet ug network ang natrabahoan niini.

Usa ka geneticist ang propesyon ni Jude diin sa pakisusi ning mantalaan mi-gradwar siya sa University of the Philippines - Los Baños.

Nahimo siya’ng lifestyle editor sa SunStar Cebu ug sa kaniadto pamantalaan sa Cebu Daily News nga karon CDN Digital na. Anaa usab siyay radio show kaniadto sa FM Station nga Y101.

Nailado siya og maayo tungod sa iyahang sikat nga show sa ABS-CBN Regional Network sa Cebu nga “Jud Morning!” nga nilungtad og duha ka tuig, daw wa na kini mobalik tungod sa “personal issues” batok sa staff.

Nigawas na usab kini sa pipila ka mga salida lakip ang usa ka episode sa series sa Netflix nga nag-feature sa mga kan-anan sa Sugbo.

“Jude is a travel writer and photographer, television personality, radio host, stage performer, educator, researcher, and among others,” sa paghulagway kang Jude sa usa ka podcast nga “Leveraging Education and Designing Your Life with Jude Bacalso.”

JUDE LABAD NA GYUD?

Base sa reliable source sa Superbalita Cebu, giingon nga wala na nibalik si Jude sa sikat nga Sunday morning talk show niini sa ABS-CBN Cebu kaniadto tungod sa insidente nga anaa unta siyay i-greet sa wa pa mag-extro apan wala matuyo nga nilupad ang papel sa usa ka segment producer ug wala na maka-greet si Jude tungod kay live kini.

Giingon nga giyawyawan ni Jude ang staff ug giingnan pa og “bogu” ug wala na siya mobalik sa show. Hulyo 2007 sa usa ka news article gi-deny sa kaniadto nga ABS-CBN Cebu Entertainment Head nga si Donna Ocampo ang “internal problems” sa pagbiya ni Jude sa show.

Laing insidente sa daw pag-in-attitude ni Jude nahitabo sa usa ka event sa Cebu Press Freedom Week nga giselebrar sa Cebu media matag buwan sa Septiyembre.

Sey sa usa ka reliable source nga culminating activity kini ug namugos si Jude nga magpa-games pa bisan og nihangyo na ang media personalities nga mokaon na kay gipanggutom na sila.

Dihang gipugos ni Jude ang iyahang gusto, daw siya gi-boohan.

Atol sa pagpangaon sa media, giingon nga miwalk-out siya ug wala na mopadayon og host. (HBL)