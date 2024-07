Globe: Miugmad sa batasan sa pagtipig

Tungod kay kapin sa 44% sa nasod nagpabilin nga walay bank account, ang GCash nagtinguha nga masilsil sa kultura sa pagkinabuhi nga mas responsable sa pinansyal alang sa mga Pilipino.

Kini pinaagi sa pagpasabot sa bag-o nilang dashboard feature, ang ‘Savings Tab’ nga nagtugot sa mga tiggamit nga dali nga maka-navigate ngadto sa ilang savings sa usa lang ka pindot.

“By putting a savings tab, we can encourage our users to make savings a habit. Much more than us being an e-wallet, we are also a finance app that can help them grow their wealth, and this can be achieved with the proper mindset of making saving up a part of their daily routine. Our partner banks’ rates are also incredibly competitive – we’re talking about 6% to 8%, sometimes even 15% per annum. That’s not something normal banks would offer, so instead of letting their money sleep, they are better off parking it in GSave and earning interest,” matod ni GCash Commercial Head of Wealth Management Darvin Sy Su.

Karon, ang GSave adunay upat ka partner banks nga mapilian sa mga tiggamit, nga mao ang UNO Bank, CIMB, Maybank, ug BPI, nga nagtanyag hangtod sa 6% p.a sa interest rate, nga mas taas kaysa kasagaran nga tradisyonal nga savings accounts.

Pinaagi sa iyang maayo nga interest earning rates, ang mga GSave users makakuha og labing taas nga kita gikan sa ilang savings nga adunay mas dako nga interest, tanan walay gipangayo nga maintaining balance ug minimal forms alang sa fully verified nga mga GCash users.

Kini nagpasayon sa milyon-milyon ka mga Pilipino nga maghimo og ilang kaugalingong savings account gamit lang ang ilang mobile phone ug GCash app.

Aron mahatagan og mas sayon nga kasinatian ang mga tiggamit, ang GSave nagtanyag usab og libre nga withdrawals ug deposits tali sa mga GCash wallet ug GSave account sa mga tiggamit.

Aron magsugod sa pagtipig alang sa mas maayong pinansyal nga kaugmaon gamit ang GSave pinaagi sa GCash, ang mga tiggamit kinahanglan lang moabli sa ilang GCash app ug i-tap ang Savings Tab nga ilang makita sa dashboard sa app pag-log in nila sa platform.

Makita sa mga tiggamit ang kinatibuk-an sa tanang ilang GSave accounts gikan dinhi ug dali nga makadeposito ngadto sa ilang GSave accounts.

Sa pagbaton sa “Finance for All” isip pundasyon sa iyang kausaban, ang GCash nagpabilin nga nag-una sa mga bag-o nga digital nga serbisyo ug solusyon nga pinansyal. (PR)