Japanese nga boxer moasdang sa Bohol

TAGBILARAN, Bohol -- Adunay malisod nga misyon si World Boxing Organization (WBO) Global light flyweight champion Regie “Filipino Phenom” Suganob sa umaabot -- putlon ang dominasyon sa Japenese boxers batok sa Pinoy niining mga kaparang.

Pinaagi sa usa ka press conference ning Biyernes, Marso 8, 2024, ang nagdumala ni Suganob nga mao ang PMI Bohol Boxing Promotions opisyal nga nianunsyo nga depensaan ni Suganob sa labing unang higayon ang iyang titulo batok ni Japanese Kai Ishizawa karong Abril 30, 2024 sa Tagbilaran City.

Ang away maoy main event sa “Kumong Bol-anon XV”, labing ulahing edisyon sa gipasiugdahang boxing series sa PMI.

“At this very moment, considering the sentiment of Filipino fans of the consecutive losses against Japanese boxers, it’s one of the fights Regie must settle,” matod ni PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot.

“There’s the grudge against the Japanese fighters, because of the number of Filipino fighters losing lately.”

Gipasabot ni Podot nga kining awaya magsilbeng sukdanan sa Filipino boxing fans kabahin sa potensyal ni Suganob.

Si Ishizawa, kinsa niapil sa presscon pinaagi sa zoom, nibahad nga iyang pakamangon ang Boholano niyang kontra sa mismong tugkaran niini.

“Distance is not a problem, I can fight better outside my country,” matod ni Ishizawa nga gihubad sa englis.

“This is Regie’s hometown, I would like to end the fight with a knockout win.”

Wala kini panumbalinga ni Suganob, kinsa niingon nga daghan na ang nibahad niini kaniya apan wala kini nahitabo.

Matod ni Suganob nga nagpanikad siya ning awaya gumikan kay gusto niyang ibangon ang garbo sa Pinoy’ng mga boksidor gikan sa dominasyon sa Japanese fighters.

Si Suganob naggunit og 141, 4KOs nga rekord samtang si Ishizawa adunay 11-3, 10KOs nga baraha. (ESL)