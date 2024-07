Na-scam sa peke nga Aesthetician, gipadakop

Nagpa-ila nga aesthetician gidakop sa National Bureau of Investigation (NBI 7) human gireklamo sa iyang kustomer sa palpak niining procedure.

Nasikop sa NBI-7 ang usa ka 33-anyos nga babaye nga nagpailang lisensiyadong aesthetician nga naila nga si Dimber Dela Cruz Celis, taga Brgy. Puerto, Dakbayan sa Cagayan De Oro.

Si Celis gireklamo sa iyang kliyente ngadto sa buhatan sa NBI 7 tungod sa giingong palpak nga procedure nga gihimo human nakaangkon og infection sa gipahigayon nga under eye filler ug jawtox services niini.

Nasayran nga naila-ila sa biktima ang suspek sa social media diin gi-advertise ug gi-promote ang mga beauty ug aesthetics services sa barato nga kantidad.

Matod ni Atty. Wenceslao Galendez, NBI agent-on-case nga ang suspek nagpaila nga lisensyadong doktor ug nakahuman sa insaktong training ug pagtuon.

Tungod kay ang biktima gusto nga magpatangtang sa iyang eyebags, giingong na-engganyo siya ug nisugot nga himuon ang under eye filler ug jawtox procedure sa kantidad nga P3,000.

Ang procedure gipahigayon niadtong Abril 15, 2024 sulod sa usa ka hotel sa Sugbo diin nag check-in ang suspek.

“Ang kaning victim nakakita siya og post sa Glowing Beauty nga nag offer og services so nag-try siya og pm (personal message) nag inquire siya. So, mao na to nag-start sa tanan unya she was convinced by the subject nga mag caravan siya diri sa Cebu unya daghan siyag promo nga i-offer. So mao to nagkita sila,” matod ni Galendez niadtong Hulyo 23, 2024.

“...allegedly way back gi-injectan siya sa subject og something sa iyang eyebags to treat, ang eyebags daw and then weeks after nag swell baga kayo iyang eyebags, naghubag unya nagpa-inject sad siya sa iyang jaw line,” dugang niya.

Apan ang pagpa-gwapa, niresulta na hinuon sa paghubag ug impeksyon sa iyang mga mata. Hinungdan nga iyang gipahibawo si Celis apan imbis nga tabangan, giingong gi-block pa siya sa suspek sa social media.

Tungod niini, nagpakonsulta ang biktima sa duha ka mga doktor ug gitambagan nga gikinahanglan nga tangtangon ang fillers nga gitusok sa iyang eye skin nga posibleng naka ingon sa paghubag.

Sa Hulyo 17, 2024 nakontak pag-usab sa biktima ang suspek diin nasayran nga mobiyahe kini sa Sugbo aron matarong ang iyang reklamo apan kinahanglan nga mobayad lang og gamay nga kantidad.

Subay niini, usa ka entrapment operation ang gilusad sa NBI-CEVRO sa Hulyo 19, 2024 aron mahunong ang giingong ilegal nga kalihukan sa suspek sud sa usa sa mga hotel sa Brgy. Lahug, Dakbayan sa Sugbo.

Si Celis naabtan pa nga nag-inject og substance sa biktima ug nakuha kaniya ang pipila ka mga vial sa nagkalainlaing mga tambal.

Lakip na ang mga ginamit ug wala magamit nga syringe, ug surgical gloves nga gisulod sa usa ka kahon.

Gihimakak usab sa suspek ang maong mga pasangil ug niinsister nga usa siya ka lisensyadong aesthetician ug nipaubos siya sa unom ka buwan nga training una nakuha ang mga lisensya ug uban pa nga mga certification aron usab siya maka-operate sa iyang negosyo.

Sa dugang imbestigasyon, nasayran nga si Celis nasikop na niadtong 2020 tungod sa kasong syndicated estafa sa Butuan isip lider ug founder sa Forex Rice Trading Group.

Una na usab siyang gipasakaan og kaso sa NBI Western Visayas (WEVRO) tungod sa illegal practice of medicine sa Iloilo City niadtong 2023.

Sa Hulyo 22, 2024 gipaubos na sa inquest proceedings si Celis alang sa mga kaso batok kaniya.