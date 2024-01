Pari: Dili mohangop sa mga ‘patuotuo’

Usa ka Augustiania nga pari niawhag sa publiko nga dili mohangop sa Sto. Niño de Cebu nga nagsul-ob og green vestments o ubang kolor kay gilambigit kini sa superstition o mga pa­tuotuo.

Si Fr. John Ion Miranda sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu niingon nga wala nila gisimba ug gibendisyunan kining mga imahen sang­lit gigamit kini isip ‘lucky charms.’

Ang mga prayleng Agustino, sakop sa Order of St. Augustine (OSA) maoy nagdumala sa Basilica, diin nahimutang ang Balaang imahen ni Sto. Niño de Cebu nga gidala ni Ferdinand Magellan niadtong 1521.

Matod ni Miranda, ang imahen nga nagsul-ob og green nga outfit gitawag og “Sto. Niño de la Suerte (of luck)”, nga gigamit isip lucky charm.

“In our belief, in our faith, we do not need a [lucky] charm. In our faith itself is enough. We receive enough blessings from the Lord,” matod niya niadtong Enero 19, 2024.

Dugang niya nga ang paggamit sa Sto. Ang Niño de la Suerte gibantog sa usa ka kulto niadtong dekada 90. Apan, ang pari wala magtino o magngalan sa kulto.

PULANG BESTE

Gikutlo ni Miranda ang usa ka dokumento gikan sa mga 20 ka tuig na ang milabay ni anhing Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, nga nag-ingon nga ang imahen ni Sto. Niño nga nagsul-ob og pula nga vestment angay nga panalanginan.

Siya niingon nga sa iconography sa Kristiyanismo, ang matag kolor adunay kahulogan sa representasyon. Dugang pa niya nga ang pula nagpasabot og pag-antos, busa nagsul-ob og pula nga panapton ang gisimba nga Nazareno sa Manila.

Apan matod ni Miranda nga ang red velvet nga sinina sa Sto. Niño nagpasabot usab sa pagkahari ni Jesu-Kristo.

Matod niya, ang imahen ni Sto. Niño de Cebu adunay korona nga bulawan, globus cruciger, sash, sceptres, tungod sa iyang honorary nga titulo.

Si Miranda nagkanayon nga sa panahon sa kolonyal nga Espanyol, ang Sto. Niño gihatagan sa pinakataas nga ranggo sa militar sa kapitan heneral sa mga pwersang Espanyol sa Pilipinas.

DOKUMENTO

Base sa taho sa Union of Catholic Asian News niadtong 1994, ang kanhi lider sa relihiyon nakaobserbar nga ang oportunistang mga negosyante nagpahimulos sa mga hilig sa mga tawo ngadto sa materyalismo ug patuotuo.

Kini pinaagi sa pagbaligya sa mga imahe sa Balaang Bata nga adunay lainlain nga kolor, nga nagpakita sa usa ka tinguha alang sa lainlaing temporal nga mga benepisyo.

“We have only one Santo Nino and that´s the Santo Nino de Cebu. That is enough,” gikutlo niya ang gisuwat ni Vidal.

Giingon usab nga ang laing variant o kalahian nga nagsul-ob sa yellow nga vestment, nga gitawag usab nga Sto. Niño de la Paz (para sa kalinaw) gibaligya.

SUPERTISYON

“That is our limitation and where we draw the line between fanaticism with the lucky charms... and we have limitation with our Christian faith,” matod niya.

Matod ni Miranda nga atol sa pagbendisyon sa mga religious icons, nagdumili sila sa pagbendisyon sa Sto. Niño kansang mga hulagway gidayandayanan sa lain-laing kolor sa sapot, hinuon nagdasig sa tag-iya sa pagpili og red vestment.

Siya miingon nga kini may kalabutan usab sa Feung Shui nga praktis sa kadaghanan, diin siya niingon nga dili kinahanglan nga ilakip sa Kristohanong pagtuo.

Dugang pa niya nga adunay usa ka higayon nga ang usa ka deboto miadto sa Basilica nga adunay dala nga daghang salapi, nga gitumong sa pagdani sa bahandi ug kaabunda, gibendisyonan human sa usa ka Santos nga Misa, apan siya nibalibad.

Gipasiugda ni Miranda nga ang Katolisismo nagpasiugda sa pagtuo sa Diyos, sagradong mga tradisyon, ug balaang grasya, nga nagpaluyo sa pagsalig, disa patuotuo, aron mapugngan ang pagtuis sa tinuod nga relihiyusong debosyon. (KJF)