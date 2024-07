Police escorts ni VP Sara gi-recall sa Camp Crame

Si Bise Presidente Sara Duterte niingon sa Martes, Hulyo 23, 2024, nga ang Philippine National Police (PNP) nipa-recall sa 75 ka police personnel nga gi-assign alang sa iyang proteksyon.

Sa usa ka pamahayag, si Duterte niingon nga ang Office of the Chief PNP nipagawas niadtong Hulyo 22 og kamandoan nga nagtangtang sa tanang 75 ka mga sakop sa PNP Police and Security Group nga gi-deploy isip iyang security personnel.

Gipasalig ni Duterte nga ang maong kamanduan dili makaapekto sa pagbuhat sa iyang mga katungdanan ug responsibilidad.

“Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan — lalong-lalo na sa mga liblib o underserved communities sa ating bansa,” matod niya.

“I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to various criminal activities,” dugang pa niya.

Agig tubag, si PNP Chief General Rommel Marbil niingon nga ang relief order dili lang sa mga gi-deploy isip security personnel ni Duterte kondili lakip na sa uban pa nilang mga protectee sa tinguha nga mapakusog ang deployment sa kapulisan sa kadalanan.

Matod niya nga dul-an sa 300 ka PSPG personnel ang na-recall gikan sa ilang security escort deployment.

“Kinausap namin ang PSPG natin ‘yung chief of staff ng ating VP na ‘yung mga tao kasi marami na sila. Mostly, that’s a part ito ng military kasi PSG (Presidential Security Group) ang nagbabantay sa president at more of military. Kami is just a complement and we have enough complement po so we have ask them,” matod ni Marbil.

“Hindi po namin nirelieve. We asked them na puwede namin ilipat. So nilipat namin na kailangan na kailangan sa NCR. Marami po kaming tinanggal, not only, lahat po, ‘yung mga hindi po talaga kailangan, tinanggal po namin... Even retired generals, you have to remove ‘yung mga security nila. Kailangan po namin sa ground,” dugang niya.

Una nang ni-resign si Duterte isip secretary sa Department of Education (DepEd), ingon man pagka vice chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Nidumili usab siya sa pagtambong sa bag-o lang natapos nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o pagtan-aw niini sa telebisyon o ubang mga tinubdan. (TPM / SunStar Philippines)