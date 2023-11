Pulis suspek sa pagkawala sa Miss Grand PH candidate

ANG karelasyon ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon nga si Police Major Allan de Castro mao ang gitan-aw nga usa sa mga suspek sa pagkawala sa beauty queen hangtod karon.

Mao kini ang gibutyag sa pamilya ug higala ni Catherine sa labing uwahing kalambuan sa maong imbestigasyon.

Sa pamahayag sa kapulisan, nakatigom na sila og testimoniya gikan sa suod nga higala ni Catherine lakip na ang pamilya niini nga nagtudlo kang de Castro nga lakip sa rason sa pagka-missing sa beauty queen.

“Base sa statement ng nanay, ito po ang katatagpuin ni Catherine ‘yung allegedly ‘yung boyfriend niya na si Major Allan de Castro at yan din po ay sinuportahan ng statement ng kapatid ni Catherine na si Chin-chin at kaibigan ng biktima na si Vanessa, the night before and during the day na nawala si Catherine na ito ang katatagpuin niya sa Batangas City,” matod ni Calabarzon Criminal Investigation and Detection Group Unit Police Colonel Jacinto Malinao.

Nasayran nga anaay asawa si de Castro. “Sa exchange of messages ng kaibigan niya, minsan ay nasaktan itong si Catherine at pangalawa, medyo ikinagalit yata na nagsumbong itong si Catherine sa asawa ng suspek natin, itong si Major Allan de Castro na sinabihan ng biktima na may babae ito. Pag nalalasing ay nasasaktan itong si Cath; minsa umuwi ito na may pasa. Yun ang nakikitang pinakamalapit na motive what prompted this incident.”

Dugang ni Malinao nga anaa silay mga screenshot sa binayloay og mensahe ni Catherine ug sa polis.

Niadtong Lunes, Nobiyembre 13, misang-at na ang kapulisan og kasong kidnapping ug serious illegal detention batok kang de Castro, iyahang security aide ug driver nga si Jeffrey Magpantay ug duha pa ka laing mga tawo nga wala pa naila hangtod karon. (TPM)