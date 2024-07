Ramos posible moduwa sa PBA

Gihatagan og gibug-aton ni Gilas Pilipinas star Dwight Ramos ang sakripisyo sa Pinoy nga mga basketbolista nga nanuwa sa gawas sa nasod aron makakuha og mas dakong suweldo nga magamit alang sa pag-establisar sa ilang kaugmaon sa pinansyal nga aspeto.

Ubay-ubay na nga dekalidad nga Pinoy nga mga basketbolista ang nagduwa og basketball tournaments sa gawas sa nasod imbes sa Philippine Basketball Association (PBA).

Usa na niini si Ramos, kinsa nagduwa sa Japan B.League.

“I think it’s hard playing overseas. It’s not your home country, you don’t feel as comfortable, and you’re by yourself for like almost the whole year,” matod ni Ramos nga napatik sa Spin.ph.

Dihang nakasugat siya og pangutana kon naa ba siya’y plano nga moduwa si PBA, positibo ang tubag ni Ramos.

“Eventually. I think so, eventually. I don’t know when, but hopefully,” matod niya. / ESL