Usa samdan human UV Cebu City nasunog

Usa ka indibiduwal ang samdan human naigo sa sunog ang University of the Visayas sa may dan Colon sa dakbayan sa Sugbo alas 4:16 sa kadlawon, Biyernes, Agosto 16, 2024.

Nailhan ang samdan nga si Tris John Wayne Tabada, 25 anyos. Naka-angkon siya og samad sa iyang tuo nga kamot human kini maigo sa mga nabuak nga bildo.

Matod sa fire investigator nga si Fire Officer 1 Michael John Nable nga miigo ang sunog sa ikaduhang andana sa maong tunghaan.

Gisaka sa first alarm ang sunog alas 4:19 ug pagka alas 4:29 gideklara na kini nga fire out.

Gibana-banang moabot sa P70,000 ang danyos sa sunog.

Padayon pa sab ang kapulisan sa imbestigasyon pagsuta sa hinungdan sa maong sunog. (AYB)