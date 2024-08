Talk to Papa Joe: Giuna ang kalami

Dear Papa Joe,

Pasensya na nga nakadisturbo ko. Ako diay si Ben, 20 years old. Ang akong problema kay ang akong lovelife.Nakapamabdos ko ug same age ra mi. Karon wa ko magdahum nga magbunga ang among gibuhat. Pero di man ko ready oi. Wa koy trabaho ug nangipon ra ko sa akong iyaan. Karon gipalayas ko sa akong iyaan tungod sa nahitabo.

Unya gipatawag pa gyud ko sa barangay kay kinahanglan tubagon nako ang akong atraso sa babaye kay kon di ikiha ko nila og rape.

Mao na akong problema kay gusto na lang ko motakas. Unsa may ikatambag nimo nako, Paps?

BEN

Ben,

Mao lagi nay resulta kay giuna ninyo ang kalami. Bisan moingon pa ka nga sinabutan ninyo pero naa gihapon kay obligasyon kay imo man nang iyang gimabdos.

Atubanga na lang na ug angkona lang nga wa kay trabaho kay basin ang importante naay manubag sa iyang gisabak.

Ang problema basin wa kay gugma sa babaye mao nga lisod ka paatubangon. Kon ikiha ka pwede gyud kay naa may reklamante.

Mosamot kasamok ang imong kinabuhi. Adtoa nalang, Dong, ug atubanga.

Ug leksyon na ni sa uban nga wa kabalo sa kabangga.

PAPA JOE