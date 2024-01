Talk to Papa Joe: Luto pero hilaw

Dear Papa Joe,

Ako diay si June, hingkod. Naa koy kapuyo su’d sa dugay na nga panahon.

Minyo ko sa una ug kasado pero nibiya ang akong asawa ug niadto og Japan. Kasado mi mao nga wa mi kapakasal aning akong pares karon. Naninguha ko nga makasal mi pero di gyud kaya sa akong bulsa ang kamahal magpa annul.

Ang akong problema kay matag lalis namo mao ni iyang pirme isilsil nga di daw ko ug way plano nga magpakasal niya ug inawong pa nako nga maayo nga mangita siya og afam kay daghan pa daw mopunit niya. Kay sa tinuod hitsuraan man siya.

Mangita gyud siya og bikil dayon balikon niya ni. Okay ra gyud nako makigbuwag na lang pero maluoy ug mingawon ko sa mga bata. Tambagi tawon ko.

JUNE

June,

Mao nay giingon nga mao gyud nang kinabuhi nga luto pero hilaw. Kon nagsige na og pangita og bikil ang imo pares, basin siya na gyud ang gusto nga mobuwag nimo ug wa siyay paki sa pamation sa imong mga anak.

Ayaw na lang siguro ipugos kon di gyud. Ang importante ang welfare sa inyong mga anak. Suportahi lang kutob sa imong maabot, nga maayo ang ilang future. Wala sad ta masayud basin diay mausab along the way ug ma realize niya ang iyang sayop.

Ihangad sa Ginoo ang tanan. Di man gyud makita sa mga mata sa tawo ang imong tinguha pero sa mata sa Diyos ikaw magmadaugon.

PAPA JOE

