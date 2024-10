Talk to Papa Joe: Nabusy sa reels

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa akong angga nga Toto, 29 anyos ang panuigon ug may kapuyo. Tulo na mi ka tuig nga nagpuyo ani niya ug naila-ila ra nako ni siya sa TCH sa bukid kay sige man ko og video video didto.

Maayo man ang unang mga tuig sa among panag-uban. Naningkamot gyud ko ug pamasahero sa akong motor para makaabang mi ug makakaon og sakto.

Tungod sa uso karon, nisulod na sad ko anang reels reels ug vlogging yawat na lang maka-income puhon.

Angkunon ko nga na-busy ko sa sige og video video ug siguro magselos sad siya kay moduol man sad ko ug mga babaye para sa content.

Karon nasakpan nako ni siya nga nagbinuang, nangabit siya ug tomboy as in nasakpan gyud nako, nabuhat ra daw to niya tungod sa akong ka-busy sa sige og vlog.

Ako siyang gibuwagan pero di siya mosugot, nihangyo siya magbalik mi ug di na niya usbon iyang sala. Angay ba nako siyang dawaton? Tambagi ko.

TOTO

Toto,

Nahigugma ba ka niya? Kung garbo lang ang nipatigbabaw hunahunaa ug tarong basin magmahay lang ka nga mapamatud-an niya nga angay ra sad kang ilisan kay wa kay way mo-fight sa inyong relasyon. Hunahunaa ug wa ba sad ka magkuwang niya ug wa ba sad ka makasakit niya sa imong gibuhat?

Though pangkwarta man na tuod imong tuyo pero ang paagi siguro sa imong pangwarta ug ang reputasyon sa ubang vlogger nakapa-insecure niya.

Ang kita anang vlogging nimo makita pa na nimo sa laing trabaho pero kung ang imong hinigugma na ang mawala di nana nimo mabalik pa ug siya na ang modili.

Mao nga hunahunaa before ka mo-decide. Maygani bro sa Tibo siya kay kung sa lalaki pa to, na samot na.

Papa Joe

