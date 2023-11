Tambagi ko Noy Kulas: Katulo ra gakita

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngalan nga Mimi, 22 years old, taga Bohol.

Ang akong problema parte sa akong uyab nga naa sa Cebu nagpuyo. Tulo mi ka tuig nagkauyab pero nagkakita mi katulo ra. Pirme lang siya busy so akoy tig-anha sa Cebu sa duha sa tulo ka times nga nagka meet mi. Okay ra man siya, buotan, respectful ug caring. Nangutana ko sa iyang close nga cousin kon ngano nga within sa among relationship three times ra siya nakig meet nako. Ingon niya shy iyang cousin.

Di siya bati og nawong ug for me cute siya. Every other day mi mag video call ug kada adlaw mag chat but usahay magduda ko niya kay dugay makatubag. Naay time nga ako siyang giaway kay whole morning siya wa nitubag, gi seen lang ang akong message. Ingon niya na busy siya sa work kay daghan sila og gibuhat nga need humanon.

Noy, unsa may akong buhaton aron maka prove siya diri nako nga serious? Wa ko ma satisfy sa explanation sa iyang cousin nga shy siya. For me man gud three years na mi nya mag-ulaw ulaw pa siya? Naka kiss na gani siya nako adtong three times mi nagkakita. Ngano kaha nga ing ana siya? Do you think serious siya? Please tambagi ko.

MIMI

Mimi,

Naa tingali nimo ang laing problema, wala sa iyaha. Basin nakabantay siya sa imong mga demand nga di maayo nga sign. Sama anang gusto ka nga magsige og communicate thru chat, mag video call every other day ug gusto kang tubagon ka niya dayon diha-diha kon mo chat. Kinsa ba nga lalaki ang ganahan niana kon siya mismo busy sa tinud-anay? Suffocating kaayo na nga batasan. Di makaginhawa ang partner.

Slow down, ayaw siya i-pressure. Give him some space and mas maayong panagsaan na lang ang communication kay tingali, pinaagi niini, mingawon siya ug ma excited. Magsige na siya og anha og Bohol. Keep yourself busy pud aron di ka magsige og huna-huna niya.

Kon magpadayon ka nia­nang imong pagka demanding, mawad-an siya og gana. Kanang three years unya niagwanta siya nimo, wa na siya gabi­nuang. Susiha og maayo ang iyang estado sa kinabuhi kay basin tawon, sama sa u­ban, nagkugi siya kay nag struggle sa kalisod sa kinabuhi.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com