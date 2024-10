UV milangkat og duha ka daog

Doble nga selebrasyon ang nakuha sa University of the Visayas (UV) kay pulos man midaog ang ilang collegiate ug high school teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Season 24 niadtong Oktubre 19.

Wa mapugngi ang pwersa sa men’s collegiate defending champion UV Green Lancers ug ilang gibangkaw ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats, 95-75, Sabado sa gabii, para sa ikatulong sunodsunod nga daog sa season.

Sayo pa lang nga bahin sa duwa, miarangkada na ang batos ni coach Gary Cortes ug miposte sila og 29-18 nga labaw sa first quarter, miburot kini ngadto sa 52-37 sa half time.

Nagpadayon sa pagdominar ang UV sa second half ug mitapos ang duwa nga dunay 20 puntos nga labaw.

Si Raul Gentallan mipabuto og 21 puntos, upat ka rebounds, tulo ka steals ug duha ka assists alang sa Green Lancers.

Midugang si Kent Ivo Salarda og 15 puntos, unom ka rebounds ug duha ka steals, samtang mipupo si Rovello Robles og 14 puntos, lima ka rebounds, duha ka assists ug duha ka steals. Ang UV nagpabiling walay pilde sulod sa ilang unang tulo ka duwa.

Si Edgar Steven Sajol mihimo og 13 puntos, lima ka rebounds, lima ka assists ug upat ka steals para sa Wildcats, kinsa natagak ngadto sa 1-3 (win-loss) standing.

Samtang sa high school division, ang UV Baby Lancers midaog pud batok University of Cebu (UC) Junior Webmasters, 75-50, aron labnihon ang ikaduhang sunodsunod nga daog. Giputol pud sa Baby Lancers ang dominante nga fivegame win streak sa Junior Webmasters. Gipangulohan ang Baby Lancers ni Cristophelcian Abellana nga dunay 19 puntos, unom ka rebounds, duha ka steals ug usa ka assist.

Si Roderick Cambarijan mikamada og 11 puntos, 12 rebounds ug unom ka assists, si John Nethan Dela Torre miabag og 11 puntos, walo ka rebounds, tulo ka assists ug duha ka steals, samtang si Kenneth Calvin Cole mitunol og 11 puntos ug tulo ka rebounds alang sa Baby Lancers.

Ang Baby Lancers nisaka sa 5-1 nga record, samtang ang Junior Webmasters nakatilaw sa ilang unang pilde (5-1).

Sa laing high school games, midaog ang Cebu Roosevelt Memorial Colleges Inc. Baby Mustangs kontra Benedicto College Baby Cheetahs, 81-67; samtang gilupig sa CIT-U Junior Wildcats ang University of San Carlos Baby Warriors, 70-62.