Zeinab Harake's heartwarming birthday tribute to boyfriend Ray Parks melts hearts

CONTENT creator Zeinab Harake melted hearts with a touching birthday tribute to her boyfriend, basketball player Bobby Ray Parks Jr.

In her heartfelt message, she expressed gratitude for his presence in her life, thanking him for bringing hope to her family and showering them with genuine love.

"Salamat at dumating ka sa buhay ko, salamat at binigyan mo ng pag-asa yung pamilya ko, salamat at totoong pag mamahal yung binibigay mo," Harake said.

Harake wished Parks happiness, emphasizing his role as a cherished blessing in their lives.

"Wala na 'kong mahihiling kundi ang kaligayahan mo, mahal ko, isa kang biyaya galing kay Ama at habang buhay ko itatatak sa puso't isip ko na meron siyang anghel na ibinigay sa 'min ng mga bata," Harake said.

"Happy birthday, Daddy, maging masaya ka palagi at mamahalin kita ng walang hanggan," she added.

Parks then responded in Harake's comments section, saying that he is honored to be part of her life.

"Isang karangalan maging parte ng buhay niyo ng mga bata, mahal ko... salamat sa pagtanggap sa 'kin at sa pagbigay sa 'kin ng tunay na pagmamahal," Parks said. (JGS, CLC)