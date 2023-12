Anti-Spaghetti Wire Ordinance, aprubado na

GIAPROBAHAN na sa 20th Council ang Anti-Spaghetti Wire Ordinance of 2023 sa ikatulo ug katapusang pagbasa atol sa ika-45 nga regular session, kagahapon, Biyernes, Disyembre 1, 2023.

Ang ika-upat nga bahin sa ordinansa nag-ingon nga kinahanglan nga walay bisan unsang poste nga makababag sa bisan unsang right of way, sidewalk, ug mga eskinita sa dakbayan.

Ang mga kompanya sa utility maapektuhan sa pagtangtang sa mga poste ug pagbalhin sa ilang mga instalasyon sa dominanteng poste sulod sa pito ka adlaw gikan sa pagkadawat sa pahibalo.

Gawas kon itugot sa ordinansa, dili tugotan ang mga clustered pole sa mga sidewalk, daplin sa dalan, parke, ug bisan unsang pampublikong lugar. Ang mga eksepsyon sa usa ka polisiya naglakip sa mga poste nga dili maka-accommodate sa dugang electrical, internet, cable TV, ug uban pang communication wire ug equipment installation.

Ang mga utility companies kinahanglang motuman sa mga probisyon sa Republic Act 11361 o naila nga “Anti-Obstruction of Power Lines Act” aron ipatigbabaw ang sub-transmission ug distribution system sa nasod nga walay delikado nga obstruction gikan sa kahanginan, yuta, ug palibot nga mga dapit.

Usab, pinaagi sa ordinansa ang City Engineer's Office (CEO) magdeterminar sa mga poste nga labing gamay nga gigamit ug ibalhin kini ngadto sa dominanteng poste sa higayon nga matangtang ang wala magamit nga poste tungod kay ang nag-inusarang dominant nga poste i-upgrade aron madala ang gibug-aton sa mga attachment ug magtagbo ang minimum nga elevation sa utility company lines, wires, ug cables sumala sa ordinansa.