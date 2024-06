Sayop nga pagsibya gikondena

NITIYABAW ang Davao City Police Office (DCPO) sa balita nga gi-ere sa DWPM Radyo 630 Teleradyo Serbisyo Balita alas 7:55 sa buntag niadtong Martes, Enero 4, 2024, diin si Noli de Castro ang anchor.

Ang headline nagkanayon nga 37 ka mga pulis sa Davao nagpositibo sa drug test.

Giklaro sa DCPO nga dili mga pulis ug dili sakop nila ang mga bag-ohay lang nga nagpositibo sa drug test ug usa kini ka dakong bakak nga nakadaut sa pangalan ug imahe sa Davao City Police, suma sa DCPO.

Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga usa ka sayop nga impormasyon ang gisibya ni De Castro.

Sa pahayag sa DCPO, Mayo 30, 2024, nagpahigayon sila og surprise drug test sa ilang mga sakop ug tanan nag-negatibo.

“We would like to address recent news hosted by NOLI DE CASTRO OF DWPM RADYO 630 TELERADYO SERBISYO BALITA, which was posted on social media on June 4, 2024, under the headline "RE. BARBERS: 37 PULIS SA DAVAO NAG POSITIBO SA DRUG TEST,” tipik sa opisyal nga pahayag sa DCPO.

Tungod niini, hugot nga gikondena sa DCPO ang pagpakatag og sayop nga impormasyon o balita dungan sa pag-awhag sa pag-verify og impormasyon.

“We strongly condemn the dissemination of fake news, which has rapidly spread, causing misunderstanding and mistrust among the public,” dugang sa pahayag.

Ang 37 nga nagpositibo mao kadtong mga personahe sa Davao City Public Safety and Security Office (PSSO) nga ilegal nga druga atol sa gihimong suprise drug test niadtong Mayo 3 ug Mayo 13 sa Davao Recreation Center. (JPC, uSayop nga pagsibya gikondena ban sa taho ni Cheche Diabordo, KAMM Media Network)