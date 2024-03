1 patay, pulis angol sa entrapment operation

USA patay, samtang samdan ang usa ka pulis sa duguong entrapment operation nga gilusad sa otoridad niadtong Sabado, Marso 30 sa Maguindanao del Norte.

Mga nadakpan sa hitabo tingkagul sa prisuhan samtang pasakahan sila og kasong Illegal possession of firearms ug Direct Assault of a Person in Authority.

Nabugha sa operasyon mao si Datun Mastura samtang dakpan ang kauban niyang si Norodin Sulaiman nga miyembro sa Task Force Ittihad sa Inner Guard sa Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Samdan sab sa hitabo si Patrolman Raffy Jacinto nga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Bangsamoro Autonomous Region (CIDG-BAR).

Laing duha ka kauban sa napatay nga suspek ang nakasibat.

Suma ni CIDG-BAR Regional Director Lieutenant Colonel Ariel Huesca nga mihimo sila og entrapment operation batok sa grupo ni Mastura sa Barangay Limbo Sultan Kudarat Maguinao Del Norte.

Ang grupo ni Mastura notado sa pagpamaligya og mga armas.

Apan atol sa operasyon nakabantay ang grupo sa mga pulis maong mipabuto sila og armas, mibawos sab ang otoridad.

Human sa pinusilay nakuha ang duha ka M16 armalite rifles, bala, magasin, sakyanan, boodle money nga gigamit sa transaksiyon, uban pang gamit.

Si Sulaiman anaa sa prisohan sa CIDG-BAR samtang ang patay nga lawas ni Mastura gikuha sa iyang pamilya.