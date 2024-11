10-anyos namatay sa rabies

NANAWAGAN ang Tagum City Health Office (CHO-Tagum) sa mga ginikanan nga mag-inampingon human nga dunay namatay nga 10-anyos nga bata gikan sa rabies sa Barangay Magugpo East.

Gipahimug-atan ni Dr. Arnel Florendo, pangulo sa CHO-Tagum, ang kaimportante sa abli nga komunikasyon tali sa mga ginikanan ug kabataan bahin sa paak ug kambras sa iro o iring.

Matud niya nga ang kahadlok nga kasab-an kasagaran makapugong nga kabataan motaho sa mga insidente, nga makalangay sa "life-saving treatment."

“Wala man gyud nagtug-an ang bata nga nakambrasan siya sa iro one month ago, sayang kaayo ang bata sayang kaayo ang kinabuhi kung nagsulti pa lang siya nabakunahan ug buhi pa unta siya karon,” reaksiyon niya.

Gisulti ni Florendo nga mga iro maoy nag-unang tigdala og rabies sa Pilipinas, gisundan sa mga iring. Gitug-an sab niya nga ang rabies mahimong maangkon pinaagi sa paak, kambras, o bisan "close contact" sama sa paghalok og iro.

Iyang giawhag ang mga tag-iya nga huktan ang ilang kahayopan diha sa publiko ug pugngan sila sa paglatagaw aron nga makubsan ang risgo. Ang "fatal case" naglambigit sa kawras gikan sa iro sa silingan.

Ang bata kinsa naospital uwahing bahin sa niaging semana, namatay sa rabies niadtong Dominggo human natambalan sa Tagum Global City Hospital ug wala madugay gibalhin sa Davao Regional Medical Center (DRMC).

Tulo ka mga indibiduwal kinsa dunay close contact sa bata nakadawat og prophylactic treatment sa DRMC.

Gitaho sa CHO-Tagum nga upat ka mga rabies-related deaths karong tuiga ug nanambal og 50 hangtud 100 ka pasyente matag adlaw tungod sa paak sa iro ug iring. Kini nga mga kaso naglakip sa kabataan, hamtong, ug bisan masuso.

Gitug-an ni Florendo ang kakuwang sa anti-rabies nga bakuna sa siyudad, kon diin moabot sa lima ka pasyente ang mag-ambit sa usa ka "vial" nga kantidad og P1,400 hangtud P1,700. Mga pasyente nga "cover" sa galastuhan sa ilang unang duha ka mga doses, samtang sa ikatulo nga dose ihatag nga libre.

Gihatagan og prayoridad kadtong napaakang og latagaw nga iro.

Ang ihap sa mga pasyente nga nangita og anti-rabies vaccines nitaas tungod sa pag-establisar sa Animal Bite Center ug pagpakusog sa kaamgohan sa publiko.

Sumala sa World Health Organization (WHO), ang rabies makuha pinaagi sa laway pinaagi sa paak, kawras, o kontak uban ang mucous membranes. Bisan tuod kon mapugngan ang sakit pinaagi sa pagbakuna, apan nahimong "100 percent fatal once symptoms appear".

Padayon ang CHO-Tagum nga nag-adbokar alang sa responsableng tag-iya og hayop ug dali nga "medical attention" alang sa paak o kawras sa mga biktima aron nga mapugngan ang dugang trahedya.(Rojean Grace G. Patumbon)