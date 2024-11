10 milyas gilangoy sa mananagat

ANG NAWALA nga mananagat naluwas human nilangoy og 10 milyas padulong sa Barangay Lanca sa Mati City, sumala sa taho sa lokal nga panggamhanan sa Mati.

Si Leon Morales, mananagat gikan sa Baganga, Davao Oriental, nawala samtang nanangat gabii niadtong Nobyembre 19, 2024.

Ang iyang sakayan nikagar nga maoy hinungdan nga nagpalutaw-lutaw siya sa kadagatan sa tibuok gabii. Natanggong siya ug wa nay kontrol sa iyang pump boat.

Pagkabuntag, ang bugsay ni Morales nahagbong sa tubig, hinungdan nga nilukso siya sa dagat aron nga makuha kini.

Apan mao na hinuon kini hinungdan nga nabiyaan siya sa pump boat ug nawala hinungdan nga natanggong siya sa kadagatan.

Gitug-an niya nga milangoy siya ug nakita ang pipila ka mga beach resorts sa Barangay Lanca, Mati.

Human nilangoy og pipila ka oras, naabot ni Morales ang baybayon sa Purok 3, Barangay Lanca, mga alas 11 sa kaadlawon niadtong Nobyembre 20, ug nangayo og tabang gikan sa mga barangay opisyales.

Ang mga barangay opisyales na ang nialerto sa mga awtoridad bahin sa nahitabo kang Morales.

Mga alas 5 sa hapon niadtong Nobyembre 20, ang pump boat sab ni Morales napadpad sa baybayon sa Barangay Lanca.

“Barangay officials, the Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), and local rescuers coordinated to ensure Morales’ safety and eventual reunion with his family,” matud pa sa City Government of Mati sa ilang Facebook post, Nobyembre 21, 2024.

Gitabangan sab sa Mati City Social Welfare and Development Office (CSWDO) si Morales ug ang iyang pamilya.

Nibiyahe gilayon ang pamilya sa mananagat padulong sa Mati City gikan sa Baganga. Dako ang kahupay nga gibati sa pamilya ni Morales human masayri nga luwas na siya. Matud niya nga ang iyang pagkaluwas "milagro".

Mibalik na si Morales ngadto sa Baganga uban ang iyang pamilya.

Gidayeg ni Charlemagne Bagasol, opisyal gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), ang "resilience" ni Morales ug ang daling aksiyon sa barangay. Matud niya nga ang pagkaluwas ni Morales pruyba sa katubayan (perseverance) sa tawhanong espiritu.

“This is a testament to the strength of the human spirit and the importance of community support. Morales’ determination saved his life,” tataw niya. (Rojean Grace G. Patumbon)