100,000 pasahero gipanukaran sa DCOTT

PADAYON ang pagpangandam sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) sa pagsulbong pa sa mga pasahero karong semahana nga posibleng moabot og 100,000 matag adlaw.

Tungod sa hataas nga pahulay tungod sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kagahapon, Oktubre 30, ug ang paghandom sa Kalag-kalag gikan sa Oktubre 31 hangtud Nobyembre 2, dunay posibleng pagdagsa sa daghang mga pashero kinsa buot nga moapas sa biyahe gikan sa terminal.

Matud ni DCOTT manager Aisa Usop nga ilang gilauman ang 1,500 bus trips matag adlaw atol sa “peak days.”

Tungod niini, gitambagan sa DCOTT ang mga pasahero nga likayan ang pagbiyahe sa "peak commuting hours," inay gidasig sila nga mobiyahe og sayo “to prevent any potential problems that could result in trip rescheduling or cancellations.”

“Travelers are encouraged to travel early, be mindful of all your personal belongings and steer clear of travelers' peak hours to avoid delays and trip rescheduling,” matud sa pahayag.

Hinuon ang bagang duot sa mga pasahero “under control by the personnel” sa DCOTT.

Si Julio Beliza, usa sa mga pasahero kinsa naglinya sa DCOTT, nagkanayon atol sa paghinabi kaniya sa SunStar Davao, nga ang ilang bus padulong sa Mait, Davao Oriental nalangay og “around 20 minutes.” Apan ang maong kalangay masabtan ra ilabi tungod sa pagdagsa sa ihap sa mga pasahero.

“Okay ra sa amoa, basta makaabot mi sa destinasyon ug makauban namo among pamilya pabalik sa Mati,” matud sa pasahero.

Sa normal nga mga adlaw, ang DCOTT dunay 700-800 bus trips nga magserbisyo sa gibana-bana nga 25,000-30,000 ka mga pasahero. Apan ning taas nga bakasyon, gilauman nga dunay 75,000 ka pasahero ang serbisyohan. (Ian Carl Espinosa)