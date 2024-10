16-anyos dunay kasong lugos, naluwas

MAHULOG nga usa ka child in-conflict with the law (CICL) ang 16-anyos nga naluwas sa kapulisan kinsa dunay warrant of arrest sa kasong pagpanglugos.

Ang nasampit nga 16-anyos nasiplatan sa panimalay niini mga alas 9:40 sa buntag, Oktubre 13, 2024, sa Purok 2, Nalum, Barangay Baliok, Talomo District, Davao City hinungdan nga gisilbi gilayon ang iyang warrant of arrest.

Ang warrant of arrest sa kasong Statutory Rape batok sa suspek giisyu ni Acting Presiding Judge Zarah Daquilla-Silvosa sa 11th Judicial Region, Branch 33 sa Regional Trial Court (RTC) Davao City, pinetsahan Septyembre 25, 2024.

Walay piyansa nga gitugot ang korte sa kaso sa dinakpan diin suma sa Davao City Police Office (DCPO) nga human nila madakpi ang nahisgutan, ilaha sab kining giintrigo sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ubos sa CICL.

Sumala sa DCPO nga bisan pa og menor de edad ang nakahimo sa krimen, magpadayon gihapon ang iyang kaso, ug pormal kini nga makasohan sa pag-abot niini sa hingkod ang pangidaron.

Sa pagsuwat ning balita, ang dinakpan anaa sa kapulisan sa Talomo Police Station ayha pa dalhon sa buhatan sa Quick Response Team for Children’s Concern (CICL) sa CSWDO sa Davao City. (Jeepy P. Compio)