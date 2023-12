16 naihap HIV-positive nga mabdos

NITAAS ang ihap sa mga mabdos nga babaye nga dunay human immunodeficiency virus (HIV) ngadto sa 16 sukad Disyembre 2023.

Kini maoy gibutyag ni Nemfa Adorable, nurse sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) HIV-AIDS Core team atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Disyembre 11, sa SM Ecoland.

Matud niya nga ihap sa pregnant women living with HIV (PLHIV) sa center nitaas itandi niadtong 2022 nga duna lay 12.

Gisulti sab ni Arnie Villanueva, RN, Unit Manager sa HIV-AIDS Core nga kasagaran sa mabdos nga PLHIV nga giatiman sa SPMC gikan sa hilit nga mga lugar. Kung ang mabdos nga PLHIV gipailawom sa pag-atiman sa SPMC, ang staff higpit nga imonitor ang panglawas sa babaye aron nga ang anak di matakdan.

“That’s why SPMC has zero, zero transmission of mother to child so wala me nag [we do not have a] reactive or nag [even] positive pedia,” tug-an ni Villanueva.

Gipahimug-atan ni Villanueva nga ilang gimentinar ang zero nga kaso sa transmisyon sa mga bata pinaagi sa pagseguro nga kung ang bata mapanganak na, ipailawom na sila og prophylaxis nga haum alang sa bata aron nga mapugngan ang pagtakod sa HIV.

Ang pagdaghan matud pa ni Adorable sa ihap sa mga kaso tungod sa "testing and screening". Nakonektar kini sa "massive screening" kay sila mismo apil sa mga tawo kinsa gidasig nga mohimo og pagsusi.

Dugang pa ni Adorable nga gawas sa mabdos nga mga babaye, nag-atiman sab ang ospital og 13 ka pedia PLHIV kon diin dunay usa ka tuig kinsa maoy pinakabata ug 20-anyos ang pinakatiguwang.