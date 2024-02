1,600 pamilya bakwit sa DavOro — MSWD-Maco

USA ka opisyal sa Municipal Social Welfare and Development - Maco (MSWD-Maco) niingon nga adunay mga 1,600 ka pamilya ang apektado sa insidente sa pagdahili sa yuta sa lugar.

Kini ang gibutyag ni Elizabeth Uy, ang MSWDO-Maco officer, atol sa Budyong Online, Sabado sa buntag, Pebrero 10, 2024 diin anaa na sa 1,559 ka pamilya ang apektado sa landslide.

Niining maong ihap, 259 ang mitinir sa Andale National High School, 58 ang anaa sa Bawani, 141 sa Nuevo Iloco Elementary School, 158 sa Nuevo Iloco National High School, 80 sa Nueva Visayas Barangay Hall, 38 sa Nueva Visayas Elementary School, 228 sa Lorenzo High School, 20 sa Central Elementary School Poblacion Mawab, 531 sa Elizalde Parish, 13 sa Bucadan Tribal Hall, ug 33 anaa sa Assembly of God.

“Relief distributions are extended to all the evacuees in the different designated evacuation centers,” ingon ni Uy.

Sukad sa dako nga pagdahili sa yuta sa Zone One sa Barangay Masara, ang mga nagpahiping barangay niini gipailalom sa pinugos nga pagbakwit sa mga evacuation center sa Munisipyo sa Mawab, tungod sa grabe nga kahimtang sa panahon.

Dugang ni Uy nga walo na ka mga evacuation centers ang ilang gibutang aron maatiman ang tanang mga bakwit.

Iyang gipadayag nga pinaagi sa pakigtambayayong sa provincial ug municipal government, ilang gibutang ang Masara Response Restore Cluster Center nga nahimutang sa Nuevo Iloco National High School. Kini nga cluster gimugna aron adunay kontrol ug sistema sa tanang relief goods nga ihatag sa mga apektadong populasyon.