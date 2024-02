18-anyos nagpusil sa kaugalingon

DAVAO DEL NORTE — Wa’y nakitang foul play ang mga awtoridad sa kamatayon sa 18-anyos nga anak lalaki nga giingong nag-unay og pusil sa kaugalingon sa Barangay Visayan Village, Tagum City.

Apan taliwala niini, mga awtoridad nag-awhag sa pamilya sa biktima nga ipailawom og otopsiya ang patay niining lawas aron nga masuta ang matuod nga hinungdan sa iyang kamatayon.

Gipahayag sa amahan sa biktima nga si alyas John, estudyante, nga wa'y problema nga iyang nadungog gikan sa iyang anak sa wala pa kini napalgang naglunang na sa kaugalingong dugo sulod sa ilang balay sa nahisgutang dapit alas 12:00 sa udto niadtong Biyernes.

Sa wala pa matud pa nilakaw ang amahan sa balay, iya pang gipangutana ang anak alas 6 sa buntag sa maong adlaw kung duna ba siyay klase nga gitubag sab kini nga wala sa biktima.

Didto na nasayri ang hitabo sa dihang niuli na ang amahan sa pagka-alas 12 sa udto sa maong adlaw nga patay na ang iyang anak.

Hinuon, giangkon sa amahan nga posibleng tua gisulti sa anak ang iyang problema sa iyang inahan kinsa nagtrabaho sa laing nasud kay usa man kini ka overseas Filipino worker (OFW).

Migawas sa imbestigasyon sa kapulisan sa Tagum City Police Office nga usa ka .45 caliber nga pistola ang giingong gigamit sa biktima sa pagpusil sa kaugalingon nga niresulta sa hinanali niining kamatayon.

Kung duna kamo'y nasayrang nakasinati og depresyon ug kinahanglan nga dunay ma-istorya, ayaw pagduha-duha og pangayo og tabang. Ania ang Hopeline ug National Center for Mental Health Crisis Hotline sa Pilipinas: Hopeline PH's 24/7 hotlines: 0917-558-4673 (Globe) 0918-873-4673 (Smart) 02-88044673 (PLDT) 2919 (toll-free for Globe and TM). Sa National Center for Mental Health Crisis Hotline makontak sa 0917-899-8727 ug sa 0917-899-USAP/989-8727/989-USAP.